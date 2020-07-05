Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret anlaşması onaylandı

Türkiye ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018'de imzalanan 'Ticaretin Geliştirilmesi' anlaşmasının her iki ülkedeki onay süreci tamamlandı.

Venezuela hükümetine ait Correo del Orinoco gazetesinin haberine göre anlaşma 21 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Anlaşma, Venezuela Dışişleri Bakanlığı'nın başkent Caracas'taki tarihi binası Casa Gerilla'da düzenlenen törenle onaylandı.

Anlaşmanın onaylandığını Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza duyurdu. Her iki ülke arasındaki delegasyonlar karşılıklı işbirliği projeleri üzerinde çalışıyordu.

Bakan Arreaza, düzenlediği basın toplantısında "Ticari gelişimde çok önemli bir adım attık. Her iki tarafta önemli potansiyel var. Bu serbest ticaret anlaşması değil ama her iki ülke rekabet içinde olmadığı için, ekonomilerin birbirlerini tamamlamaları ve üretim yapabilmemiz için bir anlaşma" dedi.

Bakan Arreaza, anlaşmanın ayrıca gümrük vergileri için de yeni bir düzenleme getireceğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti:

"Bu bizim için çok önemli. Bu araçların ülkemize gelmesinden ve tüm zorluklar ve Venezuela hükümetine yönelik ekonomik saldırılar arasında bu araçların pratiğe geçecek olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz."

Törene katılan Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu da belirlenen takvim çerçevesinde çok sayıda üründe gümrük vergilerinin aşamalı olarak kaldırılacağını ve ticari prosedürlerin kolaylaştırılacağını ifade etti.