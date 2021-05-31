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Türkiye ile Yunanistan anlaştı: Türk vatandaşlarına Yunan sınırları açılıyor

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Türkiye ile Yunanistan iki ülke arasında koronavirüs aşısı yaptıranlar ve ayrıca PCR testi negatif olanlar için sınırların açılmasında anlaştı.
Türkiye ile Yunanistan anlaştı: Türk vatandaşlarına Yunan sınırları açılıyor

Türkiye ile Yunanistan iki ülke arasında koronavirüs aşısı yaptıranlar ve ayrıca PCR testi negatif olanlar için sınırların açılmasında anlaştı.

Yunanistan bir yılı aşkın süredir Türk vatandaşlarına kapatmıştı.

Söz konusu anlaşma sayesinde aşı yaptırmış veya negatif PCR test yaptıran Türk vatandaşları Yunanistan'ı ziyaret edebilecekler.

Varılan anlaşmayı Atina'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın açıklamasında duyurdular.

Siyasi ve askeri diyaloğun tüm kanallarda devam ettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Yunanistan ile önkoşulsun diyaloğa hazırız. Bu konuda birlikte çalışmaya hemfikiriz.' dedi.

Dün Türk azınlığın yoğun yaşadığı Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesine giden Çavuşoğlu, buradan başkent Atina’ya geçmişti.

Başbakan Miçotakis ile görüşen Çavuşoğlu, daha sonra Dışişleri Bakanlığı binasında Dendias ile bir araya gelmişti.

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