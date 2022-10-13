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Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

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Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile Brüksel'de görüştü.
Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahındaki ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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ANKARA-ATİNA HATTINDA TANSİYON YÜKSEK

Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde Ege adaları ve bir dizi başlıkta büyüyen kriz uluslararası kamuoyunda da dikkatle takip ediliyor.

Son olarak Atina, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı hidrokarbon anlaşmasına tepki göstererek anlaşmaya karşı diplomatik olarak harekete geçmişti.

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