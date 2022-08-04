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Türkiye ile Yunanistan arasında müftü krizi: Atina yönetiminden yanıt geldi

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Son dönemde Ankara ile Atina yönetimleri arasında ipler gerilmişken, bu kez de 'müftü krizi' patlak verdi. TC Dışişleri Bakanlığı'nın Yunanistan ile ilgili açıklamasına Atina yönetiminden jet yanıt geldi.
Türkiye ile Yunanistan arasında müftü krizi: Atina yönetiminden yanıt geldi

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla iyice tırmanırken, iki ülke arasında şimdi de Batı Trakya’daki müftülerle ilgili kriz çıktı.

TC Dışişleri Bakanlığı’nca Yunanistan’ın Batı Trakya’daki müftülüklere yönelik gerçekleştirdiği yasal düzenlemeyle Batı Trakya Türk azınlığının hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği belirtilerek, “Yunanistan'ı bir kez daha uluslararası hukuka saygı göstermeye, Lozan Barış Antlaşması ve diğer ilgili anlaşmalardan kaynaklanan ahdi yükümlülüklerini yerine getirmeye ve Batı Trakya Türk Azınlığına (BTTA) yönelik baskı ve sindirme politikalarına son vermeye davet ediyoruz” açıklaması yapılmıştı.

Yunanistan’dan bu açıklamaya jet yanıt geldi. Yunanistan, Türkiye’nin iddialarını reddederken, verilen kararın, ülkenin anayasasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

‘KABUL EDİLEMEZ’ TEPKİSİ GELMİŞTİ

Parlamento tarafından 29 Temmuz’da onaylanan yeni yasa, Müslüman azınlığın İslami bilimler alimleri ve imamlar arasından seçilen 33 kişilik bir danışma kurulu oluşturmasına izin veriyor. Daha sonra ise listeler Eğitim Bakanlığı’na sunuluyor.

Dün, karara Dışişleri’nden tepki gelmiş ve yasa hükümlerini “kabul edilemez” olarak nitelendirmişlerdi.  Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, yasanın azınlık temsilcileriyle uzun bir istişareden sonra hazırlandığını ve “Trakya’daki müftüler için modern ve entegre bir kurumsal çerçeve oluşturduğunu” söyledi.

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