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Türkiye ile Yunanistan arasında yeni kriz: Atina yönetiminden ‘izinsiz müftü ataması’na tepki

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Son dönemde Ankara ile Atina yönetimleri arasında ipler gerilmişken, bu kez de 'müftü krizi' patlak verdi.
Türkiye ile Yunanistan arasında yeni kriz: Atina yönetiminden ‘izinsiz müftü ataması’na tepki

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla iyice tırmanırken, iki ülke arasında bu kez yeni bir kriz patlak verdi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye, Yunanistan’a üç müftü ataması yaparken, yedisini nakletti ve birini görevden aldı. Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine konuşan Atina yönetimine yakın kaynaklar, 7 Haziran’da Türk hükümet gazetesinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üç Türk müftüsünün atandığını, yedisinin nakledildiğini ve birinin görevden alındığını belirterek, müftülerin Diyanet İşleri tarafından istihdam edilen memurlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından iki ülke arasında yeni bir kriz patlak verdi. Yunan hükümetine yakın kaynaklar gazeteye, “Türkiye, Yunanistan’ın Trakya bölgesindeki Müslüman cemaatine müftü atadığı için defalarca eleştirmesine rağmen, kendi müftülerini ataması ikiyüzlülüğünü göstermektedir.” açıklamasında bulundu.

‘TÜRKİYE DE AYNISINI YAPTI’

İsmi açıklanmayan kaynaklar, ” Türk yetkililer, Yunanistan’ı defalarca Trakya’daki Müslüman cemaatin dini haklarını ihlal ettiği iddiasıyla suçladı. Yunan makamlara sürekli müftülerin atanması değil seçilmesi yönünde baskı yaptı. Ancak şimdi Türkiye’de aynısını yaptı. Kendi seçtiği müftüleri atadı. Bunu gizlemeye çalışıyor. ” dedi.

İki ülke arasında müftülük sorunu daha önce de yaşanmıştı. Lozan Anlaşması ile, azınlıklar, kendi din işlerini Yunan Yönetimi’nden bağımsız olarak organize etme ve yönetme hakkı kazanmıştı. Ancak 1985 yılından bu yana Yunan Hükümeti, Lozan’ın ilgili maddelerini ihlal ederek müftüleri doğrudan kendisi atıyor. Yunan Hükümeti, bu uygulamanın gerekçesi olarak müftülerin sadece dini değil, toplumsal fonksiyonları da olduğunu, bu yüzden müftülerin atamasının da Hükümet tarafından yapılması gerektiğini öne sürüyor.

Konuyla ilgili Türkiye’den ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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