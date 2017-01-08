“Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklar çok”

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas geçtiğimiz günlerde New York’ta görüşme gerçekleştirdiler...

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın geçtiğimiz günlerde New York’ta yaptıkları görüşmede, Yunan-Türk ilişkilerini ve Kıbrıs’la ilgili konuları ele aldıkları ancak bu konularda daha yakın bir düşünceye ulaşamadıkları iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi “Yunanistan-Türkiye Anlaşmazlıkları Çok” başlığıyla verdiği haberinde, Kocas ile Çavuşoğlu’nun New York’taki görüşmelerinde güvenlik ve garantiler konusunda Türk tutumunda herhangi bir değişiklik saptanmadığı iddia edildi.

Habere göre Kocas, Türk mevkidaşıyla Yunan-Türk ilişkileri ve Kıbrıs’la ilgili konuları ele aldıklarını belirterek, bu konularda daha yakın bir düşünceye ulaşamadıklarından söz etti.

Çavuşoğlu ile daha fazla düşünmeleri gerektiği konusunda hemfikir olduklarını, çünkü herhangi bir yakınlaşmaya ulaşamadıklarını anlatan Kocas, bir soruya karşılık verdiği yanıtta, Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’ı her zaman desteklediğini ve destekleyeceğini vurguladı.

Gazete diplomatik kaynaklara göre ise Kocas-Çavuşoğlu görüşmesinin, olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini ve ancak bazı anlaşmazlıklar arazında köprü kurulamadığını yazdı.

“KOCAS’TAN BM’YE ÖNERİLER”

Öte yandan gazete “Kocas’tan BM’ye Öneriler” başlığıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kocas ile yaptığı görüşmeyle ilgili bazı bilgilere yer verdi.

Habere göre diplomatik kaynaklar, görüşmeyle ilgili olarak, Kocas’ın uluslararası örgüt yetkilerine BM kararlarının temsilcileri oldukları ve bunu unutmamaları gerektiğini her fırsatta hatırlattığını belirtti.