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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62. turu Atina’da yapıldı

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62’ncisi Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62. turu Atina’da yapıldı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerin 62’ncisi Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirildi.

Görüşmelere, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler-Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan katılırken, Yunanistan’ı emekli Büyükelçi Pavlos Apostolidis, Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Büyükelçi Aleksandros Kuyu ve Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri’nin Özel Kalem Müdürü İfigeniya Kanara temsil etti. Görüşmelerin bir önceki turu 25 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenmişti.

Daha önce istikşafi nitelemesi kullanılan görüşmeler için istişari ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. Türkiye ile Yunanistan bu görüşmelerle, Ege ve Akdeniz’e yönelik sorunların çözülmesini hedefliyor. İki ülke, Ege sorunlarına her iki tarafın da kabul edebileceği, “adil, kalıcı ve kapsamlı” çözüm için zemin hazırlamak amacıyla görüşmelere 12 Mart 2002’de Ankara’da başlamıştı.

Dışişleri bakanlarının müsteşarları arasında yürütülen görüşmeler, 2016’ya kadar sürmüştü. Siyasi konjonktür ve daha ziyade Yunan tarafının isteksiz tutumu nedeniyle görüşmelerde yeni bir tur düzenlenememişti. 

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