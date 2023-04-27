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Türkiye İletişim Başkanlığı, Erdoğan hakkında yapılan iddiaları yalanladı

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak, Erdoğan'ın yarın düzenlenecek 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükl
Türkiye İletişim Başkanlığı, Erdoğan hakkında yapılan iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” ifadelerini kullandı.

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