Türkiye ilk 20’ye girdi: Yeni test kitleri geldi, vaka sayısı yükseldi

Çin’in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019 tarihinde ilk kez tespit edilen virüs, modern tarihte görülmemiş bir etkiye neden oldu. Yeni tip kononavirüs (Kovid-19) alınmaya çalışılan tüm tedbirlere rağmen bütün dünyaya yayıldı.

Dünya ülkeleri Çin’e uçuş yasakları koysalar da, sınırları kapatsalar da Kovid-19’un yayılmasına engel olamadılar. Türkiye’de 3 Şubat’ta Çin’e uçuşları durdurarak önlem alan ilk ülkelerden birisi oldu.

Çin’de binlerce ölüme neden olan virüsün ikinci merkezi ise Avrupa oldu. Virüs kısa sürede başta İtalya ve İspanya olmak üzere tüm ülkelerde yayıldı, çok sayıda ölüme neden olmaya başladı.

Komşularda il vaka İran'da çıktı

Türkiye ise tüm dünyada yayılan virüsle komşularından çok daha geç tanıştı. Virüs Türkiye’nin komşularından ilk İran’da görüldü. İran 19 Şubat’ta ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı. Türkiye, İran uçuşlarını 23 Şubat’ta durdurdu.

Irak 24 Şubat’ta hastalığın kendi ülkelerinde de görüldüğünü duyurdu. Türkiye de uçuş yasaklarını genişleterek 29 Şubat’ta Güney Kore, Irak ve İtalya’ya uçuş yasağı getirdi.

Koranavirüs daha sonra 26 Şubat’ta Gürcistan’da, 28 Şubat’ta Yunanistan’da, 28 Şubat’ta Azerbaycan, 1 Mart’ta Ermenistan’da ve 8 Mart’ta Bulgaristan’da görülünce, Türkiye’nin Suriye hariç tüm kara komşuları salgının etkisine girdi. İç karışıklıkların yaşandığı Suriye ise 23 Mart’ta ilk vakanın tespit edildiğini açıkladı.

11 Mart'ta Bakan Koca açıkladı

Türkiye’de ise virüsle 11 Mart’ta tanıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 erkek hastada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı da belirtildi.

Türkiye de virüsten etkilenen tüm ülkeler gibi salgınla ilgili verileri gün gün açıklamaya başladı:

11 Mart – 1 vaka

13 Mart – 5 vaka

14 Mart – 6 vaka

15 Mart – 18 vaka

16 Mart – 47 vaka

17 Mart – 98 vaka – 1 ölü

18 Mart – 191 vaka – 3 ölü

19 Mart – 359 vaka – 4 ölü

20 Mart – 670 vaka – 9 ölü

21 Mart – 947 vaka – 21 ölü

22 Mart – 1236 vaka – 30 ölü

23 Mart – 1529 vaka – 37 ölü

24 Mart – 1872 vaka – 44 ölü

25 Mart – 2433 vaka – 59 ölü

11 Mart’ta ilk vakanın belirlendiği Türkiye’de ilk ölüm haberi 17 Mart’ta gelse de 15 Mart’ta hayatını kaybeden eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman’ın (80) da koronavirüs nedeniyle öldüğü açıklandı. Türkiye ilk haftayı 191 vaka ve 3 ölü ile kapattı.

Çin'den gelen test kullanılmaya başladı

Bu süreçte en çok yapılan test sayısı eleştiri konusu oldu. Her gün düzenli olarak vaka ve ölü sayılarını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez test sayılarından 19 Mart’ta yaptığı açıklamada söz etti. Bu açıklamasında son 24 saatte bin 981 test yapıldığı ve vaka sayısının 191’den 359’a ölü sayısının ise 4’e çıktığını aktardı.

20 Mart’ta yapılan 3 bin 656 testten 311’i pozitif çıktı. Can kaybı 9’a yükseldi. 21 Mart’ta test yapılan 2 bin 953 kişiden 277’sinin virüs kaptığı anlaşıldı. 12 kişi ile en yüksek can kaybının açıklandı, ölü sayısı 21 oldu.

21 Mart'ta yapılan 2 bin 953 testten 277’si pozitif sonuç verdi. 12 hasta hayatını kaybetti.

Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı 22 Mart açıklamasında ise günlük test sayısını açıklamadı. Toplam 20.345 test yapıldığını aktaran Koca, vaka sayısının bin 236’ya ölü sayısının 30’a yükseldiğini belirtti. 22 Mart’ta 9 kişi virüs kurbanı olurken, 289 yeni vaka kayıtlara geçti.

3 bin 672 testin yapıldığı 23 Mart’ta 293 yeni vaka tespit edildi. 7 kişi daha hayatını kaybetti.

24 Mart’ta 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni vaka belirlendi. Ölü sayısı ise 7 arttı.

25 Mart’ta yine Twitter’dan son bilgileri veren Koca, 5 bin 035 test yapıldığını ve 561 yeni tanı konulduğunu 15 hastanın ise hayata veda ettiğini duyurdu.

İlk 20'ye girdi

Türkiye’de ilk vakanın belirlenmesinin üzerinden 15 gün geçti. Ülke genelinde toplam 33 bin 4 şüpheli hastaya test yapıldı. Toplam vaka sayısı 2 bin 433’e ölü sayısı 59’a yükseldi. 26 kişinin ise virüsten kurtularak sağlığına kavuştuğu açıklandı.

23 Mart’ta Çin’den getirilen ve 15 dakikada sonuç veren 2 milyon test kitinin de hastanelere dağıtılmasının ardından yapılan test sayısı ve tespit edilen vaka sayısında dikkati çeken bir artış yaşandı.

15 günde tespit edilen 2 bin 433 vaka Türkiye’yi hastalıkla mücadele eden ülkeler arasında ilk 20’ye taşıdı.

Vaka sayısı sıralamasında Türkiye, 2 bin 526 vaka görülen İsveç’in ardından 20 sıraya yükseldi. Türkiye ölü sayısında ise yine 59 kişinin hayatını kaybettiği Brezilya ile 13. sırayı paylaştı.