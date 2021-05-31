  • BIST 1.420
  • Altın 519,754
  • Dolar 8,4842
  • Euro 10,3697
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAİsrail'de "değişim hükümeti" Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden alacak

Türkiye ilk çeyrekte Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi oldu

» »
Türkiye ilk çeyrekte yüzde 7 ile Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi oldu. OECD ve G20 ülkeleri arasında ise Çin'in ardından büyümede ikinci sırada yer aldı
Türkiye ilk çeyrekte Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi oldu

Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde bir şekilde yıllık yüzde 7 büyüdü. Türkiye ilk çeyrekte yakaladığı büyüme oranıyla ilk çeyrekte dünyada (Şu ana kadar verileri açıklayan 51 ülke arasında) Çin ve Moğolistan'ın ardından dünyada en hızlı büyüyen 3. ekonomi oldu. Yılın ilk çeyreğinde Çin yüzde 18.3, Moğolistan ise yüzde 15.7 büyüdü.

Türkiye Avrupa'nın en hızlı, OECD ve G20'nin ise Çin'in ardından en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi konumunda yer aldı. Avrupa'da Türkiye'yi yüzde 5.4 ile Estonya takip etti.

SıraÜlkeİlk çeyrek büyüme (%)
1Çin18.3
2Moğolistan15.7
3Türkiye7
4Estonya5.4
5Vietnam4.5
6Peru3.8
7Azerbaycan3.1
8Güney Kore1.8
9Singapur1.3
10Fransa1.2
11Sırbistan1.2
12Kolombiya1.1
13Litvanya1
14Nijerya0.51
15ABD0.4
16Şili0.3
17Slovakya0.3
18İsveç0
19Romanya-0.2
20İsrail-0.5
21Malezya-0.5
22Hırvatistan-0.7
23Endonezya-0.74
24Makao-0.9
25Belçika-1
26Finlandiya-1
27Rusya-1
28Polonya-1.2
29Danimarka-1.3
30İtalya-1.4
31Norveç-1.4
32Kıbrıs-1.6
33Kazakistan-1.6
34Avrupa Birliği-1.7
35Bulgaristan-1.8
36Euro Bölgesi-1.8
37Ukrayna-2
38Çek Cumhuriyeti-2.1
39Letonya-2.2
40Macaristan-2.3
41Tayland-2.6
42Avusturya-2.7
43Hollanda-2.8
44Tunus-3
45Almanya-3.1
46Suudi Arabistan-3.3
47Meksika-3.6
48Filipinler-4.2
49İspanya-4.3
50Portekiz-5.4
51Birleşik Krallık-6.1

Toplam Avrupa Birliği ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1.7 daraldı. Avrupa'nın büyük ekonomilerinde salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar bunda etkili oldu.

ALMANYA YÜZDE 3.1 DARALDI

Normalde Avrupa'nın büyüme motoru olarak anılan Almanya'nın ekonomisi yüzde 3.1 küçülürken, İngiltere'de daralma yüzde 6.1'i buldu. İspanya yüzde 4.3'lük, İtalya ise yüzde 1.4'lük bir daralma yaşarken Fransa ekonomisi yüzde 1.2 büyüdü.

İlk çeyrekte dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD ise aşılama çalışmalarının hızlanması ve buna bağlı olarak atılan normalleşme adımlarıyla yüzde 0.4 büyüdü ve toparlanma emareleri göstermeye başladı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kripto para için bir yasak kararı daha26 Mayıs 2021 Çarşamba 21:31
  • Prof. Daron Acemoğlu: Çok büyük korkum var, Türkiye’de ekonomik kriz derinleşebilir!26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:59
  • Euro rekor kırdı Sterlin 12 TL Oldu...25 Mayıs 2021 Salı 18:54
  • Euro/TL kuru 10,32'ye kadar çıkarak tarihi rekorunu kırdı25 Mayıs 2021 Salı 15:11
  • ABD Hazine Bakanlığı’ndan kripto para hamlesi22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:05
  • Bitcoin’in önüne bir engel daha çıktı19 Mayıs 2021 Çarşamba 22:01
  • Kripto paralarda büyük deprem: Bir haftada 700 milyar dolar buharlaştı19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:31
  • Sterlin 12 TL sınırında19 Mayıs 2021 Çarşamba 13:41
  • Bitcoin’in önüne bir engel daha çıkt19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:29
  • Singapur'da düzenlenecek 2021 Dünya Ekonomik Forumu salgın nedeniyle iptal edildi18 Mayıs 2021 Salı 17:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti