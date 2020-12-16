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Türkiye ilk kez resmen BM'ye iki devletli çözümü iletti

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.
Türkiye ilk kez resmen BM'ye iki devletli çözümü iletti

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından BM Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili şu bilgileri verdi: “BM’nin Kıbrıs Kıdemli Yetkilisi Jane Holl Lute’a federasyon projesinin sürdürülebilir olmaktan çıktığını söyledik. Türk tarafı Ada’daki gerçeklere uygun, egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümü savunuyor. Yeni bir müzakere süreci için ortak zemin oluşması gerekiyor.”  

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