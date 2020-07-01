  • BIST 115.826
  • Altın 389,151
  • Dolar 6,8475
  • Euro 7,6917
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKızamık hastalığı nedir nasıl anlaşılır?

Türkiye İngiltere’nin sınırları açmasını isterken Yunanistan giriş yasağını uzattı

»
Türkiye İngiltere’nin sınırları açmasını isterken Yunanistan giriş yasağını uzattı.
Türkiye İngiltere’nin sınırları açmasını isterken Yunanistan giriş yasağını uzattı

Türkiye, İngiltere’nin yurttaşlarına yurtdışında tatile gidebilecekleri ülkeler arsına alınmayı isterken, Yunanistan daha önce 1 temmuzda sınırlarını açacağını duyurduğu İngiltere’den gelecekler ile ilgili kararını değiştirerek 15 Temmuz'a uzattı.

Yunanistan buna gerekçe olarak İngiltere’deki Koronavirüs vaka sayılarının yüksekliği gösterdi. İngiltere şu anda dünya çapında en fazla vaka sayısına sahip beşinci ülke.

Yunanistan hükümetinin kararının ardından TUI, Jet2, Ryanair, British Airways ve EasyJet 15 Temmuz’a kadar Yunanistan’a düzenleyeceği turları iptal etmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan EasyJet sözcüsü: ” Yunan makamları tarafından yapılan açıklamanın ardından uçuş tarifemizi inceleyeceğiz” dedi.

TUI DE İPTAL ETTİ

11 Temmuz’dan itibaren 8 yurt dışı destinasyonuna tur düzenlemeye hazırlanan TUI’de tur planlarını revize etti.

TUI sözcüsü “Yunan Hükümeti’nin bu kararı üzerine 11-14 Temmuz arasında Yunanistan’a planlanan uçuşlarımız yapılmayacak” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, AB'nin Seyahat Kısıtlaması Kararını Düzeltmesini Bekliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:24
  • Selvi: Dislike atan dislike'lanır01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:34
  • Koronavirüs testine gitmek istemeyen genç kız kendisini odasına kilitledi01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:05
  • Çelik:Rumların muhatabı KKTC’dir30 Haziran 2020 Salı 22:39
  • Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım sayımızda artış var, tedbirlerde dikkatli değiliz30 Haziran 2020 Salı 22:23
  • Türkiye'de 1293 yeni vaka30 Haziran 2020 Salı 22:19
  • Çelik: "Rumların muhatabı KKTC'dir"30 Haziran 2020 Salı 19:24
  • Hollanda: Türkiye'yi cezalandırmıyoruz, vaka sayıları yüksek30 Haziran 2020 Salı 18:22
  • Süs havuzunda boğulan iki yaşındaki oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sığınmacı derneğinin kapısında bekledi30 Haziran 2020 Salı 18:07
  • CERN'de çalışan Türk fizikçinin annesiyle gündem olan diyaloğu: Galiba artık öğretmen olmayacaksın30 Haziran 2020 Salı 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti