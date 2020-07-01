Türkiye İngiltere’nin sınırları açmasını isterken Yunanistan giriş yasağını uzattı.

Türkiye, İngiltere’nin yurttaşlarına yurtdışında tatile gidebilecekleri ülkeler arsına alınmayı isterken, Yunanistan daha önce 1 temmuzda sınırlarını açacağını duyurduğu İngiltere’den gelecekler ile ilgili kararını değiştirerek 15 Temmuz'a uzattı.

Yunanistan buna gerekçe olarak İngiltere’deki Koronavirüs vaka sayılarının yüksekliği gösterdi. İngiltere şu anda dünya çapında en fazla vaka sayısına sahip beşinci ülke.

Yunanistan hükümetinin kararının ardından TUI, Jet2, Ryanair, British Airways ve EasyJet 15 Temmuz’a kadar Yunanistan’a düzenleyeceği turları iptal etmeye başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan EasyJet sözcüsü: ” Yunan makamları tarafından yapılan açıklamanın ardından uçuş tarifemizi inceleyeceğiz” dedi.

TUI DE İPTAL ETTİ

11 Temmuz’dan itibaren 8 yurt dışı destinasyonuna tur düzenlemeye hazırlanan TUI’de tur planlarını revize etti.

TUI sözcüsü “Yunan Hükümeti’nin bu kararı üzerine 11-14 Temmuz arasında Yunanistan’a planlanan uçuşlarımız yapılmayacak” dedi.