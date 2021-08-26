Türkiye İş Bankası 97. kuruluş yıldönümünü kutluyor!

"T.İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü bünyesindeki 15 şube ve 203 çalışan kadromuzla, 66 yılı aşkın bir süredir de KKTC ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz"

Türkiye İş Bankası 97. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı:

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan, Atatürk’ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresinde alınan kararla ve siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlık sağlanmadan kalıcı olamayacağı anlayışıyla, 2 şube, 37 çalışan ve 1 Milyon TL. kayıtlı sermaye ile kurulan T.İş Bankası bugün 97 yaşında.

Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatları doğrultusunda, milli ekonominin desteklenmesi rolünü layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya, T.İş Bankası KKTC Ülke Müdürlüğü bünyesindeki 15 şube ve 203 çalışan kadromuzla, 66 yılı aşkın bir süredir de KKTC ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.