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10.10.2020 16:06
TBMM'de temsil edilen Türkiye İşçi Partisi, AKP'nin Kıbrıs Seçimlerine müdahalesini kınadı
Türkiye İşçi Partisi, AKP'nin Kıbrıs Seçimlerine müdahalesini kınadı
İşte açıklama;
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