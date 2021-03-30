Türkiye, İsrail'e büyükelçi atamak için Tel Aviv'den 'karşılık' bekliyor

Türkiye'nin uzun süredir diplomatik ilişkilerinin neredeyse hiç bulunmadığı İsrail'e yeni büyükelçi atmak istediği ancak Tel Aviv'in de eş zamanlı olarak Ankara'ya büyükelçi atamayı taahhüt etmesi halinde bunun mümkün olduğu iddia edildi.

Türkiye'nin uzun süredir diplomatik ilişkilerinin neredeyse hiç bulunmadığı İsrail'e yeni büyükelçi atmak istediği ancak Tel Aviv'in de eş zamanlı olarak Ankara'ya büyükelçi atamayı taahhüt etmesi halinde bunun mümkün olduğu iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Hayom gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Türk hükümeti, İsrail'in de eş zamanlı olarak büyükelçi atamayı taahhüt etmesi halinde, Tel Aviv'e büyükelçi atamaya hazır olduğunu iletti." dedi.

Habere göre, iki eski müttefik arasındaki asıl sorun, Türkiye'deki üst düzey Hamas yetkililerinin varlığı.

Yıllar süren gergin ilişkilerin ardından Türkiye son zamanlarda genel olarak bölgeye ve özelde de İsrail'e yönelik dış politikasını yumuşatmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayında yaptığı açıklamada, "Gönül arzu eder ki İsrail'le münasebetlerimizi daha iyi noktaya taşıyalım. İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'ın bu açıklaması, bir emekli Türk generalinin Türkiye ile İsrail arasında ortak deniz sınırı anlaşması önerisinin kısa süre sonra gelmişti.

Ankara'dan Tel Aviv'e olan yumuşama eğilimi bu ay başında da devam etti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Komitesi yönetim kurulu üyesi Dr. Hakan Yurdakul, eski müttefikler arasındaki ilişkileri mercek altına alan Avrupa Yahudi Parlamentosu konferansına katıldı.

Ankara'nın Ortadoğu'da ilişkilerini iyileştirmek ve normalleştirmek istediği tek ülke İsrail değil.

Bu kapsamda Türk yetkililer, 20 Mart'ta Müslüman Kardeşler'e bağlı İstanbul merkezli Televizyon kanallarına, Mısır yönetimine yönelik eleştirel yayınlarını derhal durdurmaları talimatını verdi.

Bu durum, İsrail'in Türkiye ile yakınlaşmayı kabul etmesi durumunda Erdoğan hükümetinin, İstanbul'da ikamet eden Hamas yetkililerine sınırlamalar getirebileceği anlamını da taşıyor. Hamas, Müslüman Kardeşler teşkilatının bir kolu.

Kahire'nin Türkiye ile yakınlaşmayı resmen reddetmesinin aksine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mart'ta Bat Yam'da düzenlenen Likud toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusunda "Türkiye ile görüşmelerde bulunduğunu" teyit etti.

Ayrıca Başbakan Netanyahu, İsrail'in Avrupa'ya gaz ihracı konusunda Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs ile de verimli görüşmelerde bulunduğunu aktardı.