  • BIST 1.396
  • Altın 452,599
  • Dolar 8,3428
  • Euro 9,7776
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Türkiye, İsrail'e büyükelçi atamak için Tel Aviv'den 'karşılık' bekliyor

»
Türkiye'nin uzun süredir diplomatik ilişkilerinin neredeyse hiç bulunmadığı İsrail'e yeni büyükelçi atmak istediği ancak Tel Aviv'in de eş zamanlı olarak Ankara'ya büyükelçi atamayı taahhüt etmesi halinde bunun mümkün olduğu iddia edildi.
Türkiye, İsrail'e büyükelçi atamak için Tel Aviv'den 'karşılık' bekliyor

Türkiye'nin uzun süredir diplomatik ilişkilerinin neredeyse hiç bulunmadığı İsrail'e yeni büyükelçi atmak istediği ancak Tel Aviv'in de eş zamanlı olarak Ankara'ya büyükelçi atamayı taahhüt etmesi halinde bunun mümkün olduğu iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Hayom gazetesine konuşan üst düzey bir Türk yetkili, "Türk hükümeti, İsrail'in de eş zamanlı olarak büyükelçi atamayı taahhüt etmesi halinde, Tel Aviv'e büyükelçi atamaya hazır olduğunu iletti." dedi.

Habere göre, iki eski müttefik arasındaki asıl sorun, Türkiye'deki üst düzey Hamas yetkililerinin varlığı.

Yıllar süren gergin ilişkilerin ardından Türkiye son zamanlarda genel olarak bölgeye ve özelde de İsrail'e yönelik dış politikasını yumuşatmış durumda.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayında yaptığı açıklamada, "Gönül arzu eder ki İsrail'le münasebetlerimizi daha iyi noktaya taşıyalım. İsrail ile istihbari noktada münasebetlerimiz zaten kesilmiş değil, devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu.

Erdoğan'ın bu açıklaması, bir emekli Türk generalinin Türkiye ile İsrail arasında ortak deniz sınırı anlaşması önerisinin kısa süre sonra gelmişti.

Ankara'dan Tel Aviv'e olan yumuşama eğilimi bu ay başında da devam etti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Komitesi yönetim kurulu üyesi Dr. Hakan Yurdakul, eski müttefikler arasındaki ilişkileri mercek altına alan Avrupa Yahudi Parlamentosu konferansına katıldı.

Ankara'nın Ortadoğu'da ilişkilerini iyileştirmek ve normalleştirmek istediği tek ülke İsrail değil.

Bu kapsamda Türk yetkililer, 20 Mart'ta Müslüman Kardeşler'e bağlı İstanbul merkezli Televizyon kanallarına, Mısır yönetimine yönelik eleştirel yayınlarını derhal durdurmaları talimatını verdi.

Bu durum, İsrail'in Türkiye ile yakınlaşmayı kabul etmesi durumunda Erdoğan hükümetinin, İstanbul'da ikamet eden Hamas yetkililerine sınırlamalar getirebileceği anlamını da taşıyor. Hamas, Müslüman Kardeşler teşkilatının bir kolu.

Kahire'nin Türkiye ile yakınlaşmayı resmen reddetmesinin aksine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Mart'ta Bat Yam'da düzenlenen Likud toplantısında yaptığı konuşmada İsrail'in Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusunda "Türkiye ile görüşmelerde bulunduğunu" teyit etti.

Ayrıca Başbakan Netanyahu, İsrail'in Avrupa'ya gaz ihracı konusunda Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs ile de verimli görüşmelerde bulunduğunu aktardı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Borrell:"AB Konseyi, geçen hafta AB-Türkiye ilişkilerinde yeni bir bölüm açtı."30 Mart 2021 Salı 18:12
  • Bahçeli: “Kıbrıs Türklüğünün Davası İffetimizde Mahfuzdur”30 Mart 2021 Salı 15:14
  • Erdoğan, yeni kısıtlamaları duyurdu: Cumartesi sokağa çıkma yasağı geri geldi, Ramazan ayında restoranlar kapanıyor30 Mart 2021 Salı 10:07
  • Koronavirüs hastası kadın, kaçırıldığını zannedip koşarak kaçmaya çalıştı30 Mart 2021 Salı 09:27
  • Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı30 Mart 2021 Salı 08:11
  • 14 gün hastanenin kapısında, kalp krizi geçiren sahibinin çıkmasını bekledi29 Mart 2021 Pazartesi 23:01
  • Türkiye'den manzaralar:200 kişilik işçi kadrosuna 52 bin başvuru: 45 bini üniversite mezunu29 Mart 2021 Pazartesi 22:18
  • AKP kongresine katılan vekil ‘corona’ya yakalandı29 Mart 2021 Pazartesi 21:46
  • Vedat Milor bile şaştı kaldı: Pudra şekerinin burundan tüketilebildiğini bilmiyordum29 Mart 2021 Pazartesi 21:30
  • Türkiye'de bir hastanede 90 kişinin ‘corona’ testi sonucu karıştı29 Mart 2021 Pazartesi 21:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti