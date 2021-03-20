  • BIST 1.529
  • Altın 405,037
  • Dolar 7,2325
  • Euro 8,5999
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA6930 test yapıldı, 32'si yerel 43 pozitif vaka

Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi!

»
İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çekildiği açıklandı
Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi!

Resmi Gazete'de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği açıklandı.

İstanbul Sözleşmesi, son birkaç yıldır kaldırılacağı söylentileri ile kamuoyu gündemindeydi.

Kadın hakları aktivistleri, avukatları ve insan hakları örgütleri, İstanbul Sözleşmesi'nin kadına karşı şiddeti ve kadın cinayetlerini önlemekte, kadınları korumakta çok önemli bir anlaşma olduğunu vurgulayarak uzun zamandır kaldırılmaması yönünde kampanya yürütüyordu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereği karar verilmiştir."

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de 21 bin 30 kişinin testi pozitif çıktı, 87 kişi hayatını kaybetti19 Mart 2021 Cuma 19:41
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Down sendromlu çocuklar için her türlü desteği vermeye hazırız"19 Mart 2021 Cuma 19:15
  • İstanbul ve Atina arasında 'İyi niyet protokolü' imzalandı19 Mart 2021 Cuma 19:00
  • Belediyede %20 zam yapılarak maaşlar 8 bin lira seviyesine yükseldi.19 Mart 2021 Cuma 18:54
  • Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye 1.4 milyon doz aşı ihraç edilmiş19 Mart 2021 Cuma 18:48
  • TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB yönetimiyle görüştü19 Mart 2021 Cuma 17:53
  • Borell: Türkiye İle İlişkilerde İyi Bir Momentuma Sahibiz19 Mart 2021 Cuma 13:30
  • Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz’de ortak eğitimler yapıyor19 Mart 2021 Cuma 11:44
  • Zonguldak’ta hayvanat bahçesinden kaçırdıkları geyiği kesip yiyen iki kişi tutuklandı18 Mart 2021 Perşembe 21:45
  • HDP'den "tüm demokrasi güçlerine" çağrı: Bugün bize yapılan yarın mutlaka size yapılacaktır, bu hukuksuzluklara karşı durmak hepimizin sorumluluğudur18 Mart 2021 Perşembe 20:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti