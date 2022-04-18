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Türkiye, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı kınadı

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TC Dışişleri Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Türkiye, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e saldırıyı kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* İçinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen İslam’a, Müslümanlara, Kur’an-ı Kerim’e ve ibadethanelere yönelik saldırıları ve provokasyonları bir kez daha en güçlü şekilde lanetliyoruz.

* Son olarak İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan aşağılık saldırılar geçmişten ders alınmadığını, İslam düşmanı ve ırkçı provokatif eylemlerin engellenmesinde halen tereddütlü davranıldığını, ifade özgürlüğü kisvesi altında açıkça ve alenen nefret suçu işlenmesine göz yumulduğunu göstermiştir.

Türkiye’nin, İslam düşmanı ve ırkçı zihniyetin yarattığı tehdide karşı mücadelesini sürdüreceği bildirilen açıklamada, “Bu çerçevede, tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığı ve ırkçılığa karşı gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bu tehdide karşı etkin ve caydırıcı adımların süratle atılmasını, sorumluların adalete teslim edilmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

İBRAHİM KALIN DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İsveç’teki saldırıyı lanetledi. Kalın, “İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakacak kadar ileri giden ırkçılığı ve onu besleyen zihniyeti lanetliyorum. İslam düşmanlığını sıradanlaştıran ideolojiler ve hukuk yorumları böylesi bir cinnet hali üretir. Bu nefret ideolojilerine karşı el birliğiyle mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

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