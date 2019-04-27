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'Türkiye ittifakı'na desteğini açıklayan İyi Parti yöneticisine kurucu isim Durmuş Yılmaz'dan uyarı: Durun bakalım...

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"Dur hele, bu kadar acelecilik niye?"
'Türkiye ittifakı'na desteğini açıklayan İyi Parti yöneticisine kurucu isim Durmuş Yılmaz'dan uyarı: Durun bakalım...

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var" dedi. Dervişoğlu'nun bu ifadelerine İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'dan uyarı geldi. Yılmaz, "Dur hele, bu kadar acelecilik niye?" ifadesini kullandı. 

‘İyi Parti’ Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, dün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart gecesi yaptığı balkon konuşmasında “milletin mesajı”nı aldığını öne sürüp  “Daha sonra anlaşıldı ki herkes farklı mesaj almış seçimden. Biz milletin verdiği mesajın doğru şekilde algılanmasını istiyoruz” dedi.

Müsavat Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hızla ekonomik buhrana sürükleniyoruz. Bunun sorumluluk sahibi siyasi kadrolar tarafından aşılması icap ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı’nın ‘kötü gidişe dur’ diyebilmek adına telaffuz ettiği Türkiye ittifakı beyanını önemsiyor ve ciddiye alıyoruz. Türkiye’nin birliğe ihtiyacı var. Türkiye’nin bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya ihtiyacı var. Türkiye’nin sorunları aşmaya yönelik çalışmalara ihtiyacı var.”

Yılmaz'dan uyarı: Dur hele

Yılmaz, Dervişoğlu'nun açıklamalarına Twitter üzerinden uyarı niteliğinde bir tepki gösterdi. Yılmaz "Dur hele" diyerek şunları kaydetti: 

"Dur hele, bu kadar acelecilik niye? Demiri soğutalım diyen kişi ertesi gün el sıkmadı."

 

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