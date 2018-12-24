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Türkiye ‘kadınlara cinsel taciz’de ‘liste başı’

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CARE International, ülkelerin üçte birinde işyerinde erkek şiddetine karşı düzenlenmiş hiçbir yasa bulunmadığına dikkat çekerek ‘küresel bir sözleşme’ imzalanması çağrısında bulundu
Türkiye ‘kadınlara cinsel taciz’de ‘liste başı’

CARE International, ülkelerin üçte birinde işyerinde erkek şiddetine karşı düzenlenmiş hiçbir yasa bulunmadığına dikkat çekerek ‘küresel bir sözleşme’ imzalanması çağrısında bulundu.

Türkiye hem kadınlarda hem erkeklerde kadınların en büyük sorununun taciz olduğunu düşünen insan oranında liste başı.

CARE International Genel Sekreteri Caroline Kende-Robb World Economic Forum’da kaleme aldığı yazıda, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ‘fiziksel temas, istemedikleri halde yapılan cinsel yakınlaşma ve diğer taciz formları‘ndan şikayetçi kadınların oranının yüzde 40-50 olduğunu söyledi.

Bu yıl Birleşmiş Milletler’in (BM) sanal ortamda erkek şiddetini tartışmaya teşvik için #hearmetoo (beni de duyun) etiketinin kullanılmasını önerdiğini söyleyen Kende-Robb, uluslarası bir sözleşme olmadan işyerinde cinsel taciz ve şiddet sorununu çözemeyeceklerini ifade etti.

Şu anda ulusları, çeşitli sorunlardan ve yolsuzluklardan korumadan, sera gazı salınımı kontrolü ve sporda doping kullanımına kadar 500’ün üstünde ilgili anlaşma olduğunu söyleyen Kende-Robb, “Buna karşılık BM anlaşmasında işyerinde kadına şiddeti ele alan tek bir anlaşma bile yok” dedi.

Uluslararası bir anlaşmanın ülkelerin kendi yasalarını bu yönde düzenlemesini hızlandıracağını kaydeden Kende-Robb, bu anlaşmanın aynı zamanda yetkilileri, işyerlerini ve toplumu da sorunun çözümü konusunda harekete geçireceğini söyledi.

Kadınların karşılaştığı en büyük sorun

Yazıda ayrıca ‘cinsel tacizin kadınların karşılaştığı en büyük sorun olduğunu düşünenlerin oranı’nın paylaşıldığı bir tabloya yer verildi.

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Tabloda, Türkiye hem kadınlarda (yüzde 51) hem de erkeklerde (yüzde 50) kadınların en büyük sorununun taciz olduğunu düşünen insan oranında listenin tepesinde yer aldı.

‘Cinsel tacize karşı yasalar ya verimsiz, ya hiç yok’

Ülkelerin üçte birinden fazlasında işyerinde cinsel tacize karşı herhangi bir ceza bulunmadığının altını çizen Kende-Robb, bunun da yaklaşık 235 milyon kadının ‘saldırıya açık’ olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Kende-Robb, ilgili yasaların bulunduğu ülkeler için, “Bu yasalar da ya çoğunlukla zayıf, ya da ilgili kaynaklar, tedbirler veya çalışmalar verimli olmaktan çok uzak” diye konuştu.

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