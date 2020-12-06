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Türkiye Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerini genişletiyor

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Karadeniz'de doğal gaz arama faaliyetlerinde bulunacak sondaj gemisi Kanuni'nin Filyos Limanı'nda hazırlıkları sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "geri sayımın başladığını" duyurdu.
Türkiye Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerini genişletiyor

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de doğal gaz arama çalışmaları yapacak sondaj gemisi Kanuni'nin faaliyetlerine yakında başlayacağını duyurdu. Bakan Dönmez, Twitter hesabından Zonguldak Filyos Limanı'nda demirli sondaj gemisi Kanuni'nin görüntülerini içeren bir video paylaştı. Dönmez, paylaşımında "Kanuni, hırçın Karadeniz'de sondaja açılmak için hazırlanıyor. Kule birleşti. Geri sayım başladı" ifadesini kullandı.

13 Kasım'da İstanbul Haydarpaşa Limanı'ndan Bakan Dönmez'in de katıldığı törenle uğurlanan sondaj gemisi Kanuni'nin İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için kulesinin bir bölümü sökülmüştü. 14 Kasım'da Zonguldak Filyon Limanı'na ulaşan geminin kulesi deniz yoluyla ulaştırılmış ve 1 Aralık'ta kule getirilen vinçle yerine konarak, montajının büyük kısmı tamamlanmıştı.

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