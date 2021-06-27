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Türkiye KEİ Ofisi açıkladı... Lefkoşe çevre yolunda sona doğru

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılışı yapılacak bölümünün yapımında sona yaklaşıldığını açıkladı.
Türkiye KEİ Ofisi açıkladı... Lefkoşe çevre yolunda sona doğru

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun açılışı yapılacak bölümünün yapımında sona yaklaşıldığını açıkladı.

KEİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa şehir içi trafiğine ve ilçeler arası transit trafiğe büyük rahatlama getirecek olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansman desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’nce yapımı sürdürülen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun en önemli bölümünün  kısa zamanda hizmete açılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansal desteği ile Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve KEİ Ofisi’nin koordine ettiği projelerle, KKTC karayolu ağının yeni yollarla geliştirilirken, mevcut yolların bakım ve onarımının yapıldığı, ayrıca trafik güvenliği amacıyla ekipman desteği sağlandığı kaydedildi.

lefkose.jpgKEİ açıklamasında şöyle denildi:

“Üniversitelerin ve öğrenci sayısının artması, Lefkoşa’nın başkent olmasının da getirdiği çeşitli nedenlerden dolayı günübirlik trafik yoğunluğunun artmasıyla gündeme gelen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu yapımında sona yaklaşıldı.

Yapımı Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü’nce sürdürülen ve açılışı yapılacak bölümdeki çalışmaların yüzde 90’dan fazla bölümü tamamlandı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nun hizmete açılmasıyla, mevcut Gazimağusa-Güzelyurt Yolu’nun kuzeyinden geçecek çevre yolu ile transit trafik şehir dışına alınacak ve şehir içi trafiğine büyük rahatlama gelecek.”

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