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Türkiye kendini bataklıkta bulur

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Ankara'da geçen hafta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, Pazartesi günü de Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden iki ABD'li senatörden Lindsey Graham, Reuters haber ajasına konuştu.
Türkiye kendini bataklıkta bulur

Ankara'da geçen hafta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, Pazartesi günü de Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden iki ABD'li senatörden Lindsey Graham, Reuters haber ajasına konuştu. Cumhuriyetçi senatör, Kuzey Irak'ı da kapsayan tur kapsamında gittiği bölgedeki Bağdat ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi. Graham, Ankara'daki temaslarında ABD'nin Suriye'den ayrılmasının sonuçlarının "iyi olmayacağını", bu nedenle bölgede kalmalarının Türkiye'nin avantajına olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti. ABD'li senatör, "Suriye'de Türk ordusunun yeni harekâtlara girişmesini de istemezsiniz, aksi takdirde kendinizi bir bataklıkta bulursunuz" diye ekledi.

Çavuşoğlu 4 Temmuz'u işaret etmişti

Ankara ve Washington geçen ay, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak değerlendirdiği YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da başlayan bir aylık hazırlık çalışmalarının bitiminin ardından YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacağını belirtmişti.

Fırat Nehri’nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin de askeri üssü bulunuyor. Ankara ile Washington arasındaki anlaşma kapsamında Türk ve ABD birlikleri geçen aydan beri Menbiç'in çevresinde devriye geziyor.

Reuters'a konuşan ABD'li senatör Graham, YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda, yani Menbiç'e yaklaşık 20 kilometrelik bir uzaklıkta konuşlanmasının "yeterli olması gerektiğini" söyledi.

Menbiç Askeri Konseyi'ne güvence

Graham ve beraberindeki Demokrat senatör Jeanne Shaheen, Menbiç ziyareti sırasında kentin kontrolünü elinde bulunduran askeri yetkililerle bir araya gelmişti. Senatörler, Menbiç Askeri Konseyi'nden komutanlara, Amerikan askerlerinin bölgede kalmasının önemi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendireceklerini belirtmişlerdi. ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerinden Graham, "Başkan Trump'a, size yardımcı olmak için burada kalmamızın önemli olduğunu söyleyeceğim. Sizler ABD'nin dostlarısınız ve biz buradan ayrılırsak korkunç olur" demişti.

Trump Nisan ayı başında yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçlerini bu ülkeden çekmek istediğini duyurmuştu. Ancak askeri danışmanları ve Pentagon, Trump'ı IŞİD bölgede tamamen yenilene kadar bu kararını ertelemesi için ikna etmeye çalışıyor.

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