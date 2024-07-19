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Türkiye, Kıbrıs ile Meis arasında NAVTEX ilan etti

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Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan bir denizcilik duyurusu ile Doğu Akdeniz’de NAVTEX ilan edildi. Türkiye’nin bu hamlesinin, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü için görkemli kutlamaların hazırlandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.
Türkiye, Kıbrıs ile Meis arasında NAVTEX ilan etti

Türkiye’ye ait Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan bir denizcilik duyurusu ile Doğu Akdeniz’de çok geniş bir saha, diğer gemilerin geçişlerine kapatıldı. 0664/24 numaralı bildiride, 18 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında koordinatları belirtilen sahada Akdeniz Araştırma-1 adlı geminin bilimsel çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Türkiye’nin bu hamlesi, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yıldönümü için görkemli kutlamaların hazırlandığı bir dönemde geldi.

Türkiye’nin NAVTEX duyurusu, Yunan basınının da dikkatinden kaçmadı. Türkiye’nin çalışma yapacağı sahanın Yunan deniz yetki alanı içinde kaldığını iddia eden Yunan basını, bölgedeki yetkili istasyonun da Antalya değil Yunanistan’a ait Iraklio olduğunu ileri sürdü.

Protethema gazetesi, “NAVTEX ile Meis’in Güneyinde Türk Oyunları” başlıklı haberinde, şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan'ın sorumluluğunda olan Meis’in güney, batı ve güneydoğusundaki geniş bir alanda, Türk gemisinin bilimsel araştırma yapması için NAVTEX yayınlandı. Bu alan Yunanistan’ın potansiyel kıta sahanlığı içindedir ve NAVTEX yayımlama sorumluluğu da Iraklion İstasyonu’na aittir. Türkiye'nin bu hamlesi, Doğu Akdeniz'de ‘Mavi Vatan’ teorisi ile iddia ettiği alanda, Yunan kıta sahanlığı ile Yunan NAVTEX sorumluluk alanına itiraz etme girişimi olarak yorumlanmaktadır.”

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