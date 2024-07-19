Türkiye Kıbrıs ile Meis arasında NAVTEX yayınladı

Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a düzenlediği askeri harekatın 50. yıldönümü arifesinde Doğu Akdeniz’de yeni bir NAVTEX (denizcilik duyurusu) yayınlaması dikkat çekti.

Antalya İstasyonu’ndan yayınlanan denizcilik duyurusuyla Doğu Akdeniz’de çok geniş bir saha, diğer gemilerin geçişlerine kapatıldı.

Duyuruda 18 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında koordinatları belirtilen sahada Akdeniz Araştırma-1 adlı geminin bilimsel çalışmalar yürüteceği belirtildi.

Türkiye’nin bu hamlesi, Kuzey Kıbrıs’ta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı resmi "kutlama"lar öncesine geldi.

Türkiye’nin NAVTEX duyurusu, Yunanistan basınında yetki alanına itiraz girişimi olarak nitelenirken, bölgedeki yetkili istasyonun Antalya değil Yunanistan’a ait Iraklio olduğu savunuldu.

Kıbrıs Postası’nın aktardığına göre Protethema gazetesi, “NAVTEX ile Meis’in Güneyinde Türk Oyunları” başlıklı haberinde, şu ifadeleri kullandı:

“Yunanistan'ın sorumluluğunda olan Meis’in güney, batı ve güneydoğusundaki geniş bir alanda, Türk gemisinin bilimsel araştırma yapması için NAVTEX yayınlandı. Bu alan Yunanistan’ın potansiyel kıta sahanlığı içindedir ve NAVTEX yayımlama sorumluluğu da Iraklion İstasyonu’na aittir. Türkiye'nin bu hamlesi, Doğu Akdeniz'de ‘Mavi Vatan’ teorisi ile iddia ettiği alanda, Yunan kıta sahanlığı ile Yunan NAVTEX sorumluluk alanına itiraz etme girişimi olarak yorumlanmaktadır.”

MSB'den 'Bir gece ansızın gelebilirim' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı yarın Kıbrıs'ta 50 gemiyle yapılacak geçit törenini "Bu kadar yürekten çağırma beni. Bir gece ansızın gelebilirim" şeklinde yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" dizeleriyle yapılan paylaşımda, "Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.