Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması gerçekleşti, Tatar AK Gençliği coşturdu...

Türkiye-KKTC Gençlik Buluşması, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve çok sayıda bakan ile milletvekilinin katılımı ile Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleşti.

Buluşmada KKTC gençliği adına Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, KKTC Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, KKTC Başbakan Ersan Saner, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Konuşmalarla, şarkılarla ve şiirlerle devam eden etkinlikte konuşan Başbakan Ersan Saner, geçlere seslenerek, “Türk ulusunun hak ve çıkarlarını daha ileriye taşıyacağınıza güvenim tam… Burası 1571’den beri Türk’tür, Türk kalacaktır…” ifadelerini kullandı.

Tarihi meydandan Rum tarafına çağrı yapan Başbakan Saner, “Egemen eşitlik temelinde Kıbrıs’ta bir iş birliği yapmaya davet ediyorum… Kabul etmezlerse ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda, her platforma birlikte yürüyerek, Kıbrıs’ta Türk halkının egemenliğinden vazgeçmeyeceğimizi haykırdık, haykırmaya devam edeceğiz…” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “81 ilinden gelen 81 ak yüreğini, değerli gençlik kolları il başlarımızı gönülden selamlıyorum…

UBP’den DP’den YDP’den çeşitli sivil toplum kuruluşlarından, çeşitli spor dallarından burada bulunan gençlerimizi selamlıyorum… Tarih bir milletin sadece hafızası değil, geleceğe ışık tutan, ilham veren ve yol gösteren kayıtlarıdır. Biz tarihimizi bir gelecek idraki olarak görürüz…” Dünümüzle, bugünümüzle, geçmişimizle geleceğimiz bir bütündür. Hikayemizi geçmişe yaraşır bir şekilde yazmaya devam ediyoruz…”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi. “Önümüzdeki süreçte Kıbrıs Türk halkının refahı ve kaliteli yaşamının arttığı hep birlikte göreceğiz. Geleceğe daha emin adımlarla ilerlerken, güvenli bir gelecek ve mutluluk içerisinde ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile sürdürmekteyiz. KKTC’de sizleri görmekten büyük mutluluk duymaktayım. Sizleri tekrar burada görmekten, vatanımız için milletimiz için ve millet olarak dünyaya göstereceğimiz haykıracağımız milli iradenin gerçekleşmesi için yapacağımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum…”

Ak Gençlik mensupları Cumhurbaşkanı Tatar’in konuşması sırasında şarkı söyleyip TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ersin Tatar için sloganlar attı.