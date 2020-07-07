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Türkiye KKTC'ye ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti ve 2 PCR cihazı hibe edecek

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Türkiye KKTC'ye ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti ve 2 PCR cihazı hibe edecek
Türkiye KKTC'ye ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti ve 2 PCR cihazı hibe edecek

Bakanlar Kurulu sona erdi. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay,  salgın nedeniyle bugüne kadarki kararları ele aldıklarını ve bundan sonraki adımları ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ile KKTC arasında sağlık arasındaki anlaşmanın ele alındığını, dile getiren Özersay, “Ankara Büyükelçimize gerekli talimatı verdik, çalışma başladı. Anlaşma çerçevesinde Türkiye ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti ve 2 PCR cihazı hibe edecek.

15 bin PCR test kiti satın alınması konusunda gerekli yetkilendirmeyi Sağlık Bakanlığı’na verdik” dedi.

“TEST SONUÇLARININ DAHA KISA SÜREDE ÇIKMASINA İMKAN SAĞLAYACAĞIZ”

Türkiye ile anlaşma çerçevesinde gelecek yeni kitler ve satın alınacak kitler ile test kapasitesini artıracaklarını anlatan Kudret Özersay, “Test sonuçlarının daha kısa sürede çıkmasına imkan sağlayacağız” şeklinde konuştu.

15 adet genetik uzmanının istihdamı konusunda yetkilendirme kararı alındığını aktaran Özersay, “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası çerçevesinde kurulun kararı çerçevesinde görüş alışverişi oldu.

Pazar akşamı alınan karar çerçevesinde, karar üretme yetkisi Sağlık Bakanlığı altındaki kuruldadır, kendileri gerekli değerlendirmeyi yapıp, hangi tedbirleri yapacaklarına dair kararlar üretilecek” dedi.

ALINAN DİĞER KARARLAR…

Özersay Bakanlar Kurulu’nda alınan diğer kararları şöyle sıraladı:

Girne Limanı’ndan ülkemize gelen yolcuların daha düzenli ve güvenilir girişlerinin sağlanması için başka yerden personellerin kaydırılması için bazı kararlar alındı.

Süpermarket ve marketlerle ilgili çalışmalar sonlandırılıyor, yeni sistem devreye sokulana kadar akşam 22.00’de kapatma zorunluluğunu kaldırdık.

Bedelli askerlik imkanı ile bağlantılı Askerlik Yasası’nda değişiklik Yasa Tasarısını ele aldık, Meclis’e sevk edeceğiz.

1 Ocak 2016 tarihi öncesinde, yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için hak kaybına uğrayanların belirli ücreti ödedikten sonra af kapsamına aldık.

Yurtdışında eğitim ve çalışma için bulunduğu için özel statüden yararlanan kişilerin 15 gün askerlik hizmetini yerine getirdikten sonra 3 bin Sterlin ödeme yapabilecekler.

Yurtdışında eğitim ve çalışma için bulunduğu için özel statüden yararlananların 6 bin Sterlin ödedikten sonra askerliklerini yerine getirmelerine imkan sağladık.

Yurtdışındakilerin özel statü kapsamında bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler Bin Sterlin ödemek kaydı ile hizmetlerini yerine getirmiş olacak.

Bu düzenlemeler Meclis’e sevk edilecek, Meclis’ten ve Cumhurbaşkanından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Çalışma izinlerini uzatamayanlar için kolaylık getiren tüzük değişikliğine gittik.

Motorlu Araç Yasa Tasarısı’nı Meclis’e sevk edeceğiz ve araç muayene istasyonlarının kurulması ve bu konuda özel hizmet verilmesine imkan verecek adım atıldı.

Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu’nun aldığı kararı onayladık, salgının uzaması nedeniyle borcunu ödeyemeyenler için taksitli ödeme imkanı sağladık.

Kamuda sözleşmeli çalışan, sözleşmesi dolanlar için sözleşmesinin uzatılması kararı alındı.

Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kamu sağlığını dikkate alarak kararlar ürettiğimizi herkes yaşayıp görecek. Görevimizin başındayız, kamuoyunun güven duymasının önemli olduğunu düşünüyorum”

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