  • BIST 1.042
  • Altın 479,022
  • Dolar 7,2399
  • Euro 8,5774
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA1220 test, 4 pozitif vaka

Türkiye, KKTC’ye çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

» »
Türkiye, KKTC’ye çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.
Türkiye, KKTC’ye çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Türkiye, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Ankara’da 8 Temmuz’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma”nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye KKTC’ye 5 ambulans, 10 ventilatör, 20 bin PCR test kiti, 20 bin viral nükleik asit izolasyon kiti, 100 bin cerrahi maske, 50 bin N95 Maske, 20 bin tulum, 2 kabinli PCR cihazı hibe edecek.

Türkiye, KKTC’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’a da yardım gönderiyor.

Bu ülkelere gönderilecek hibelere ilişkin kararlar da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, Alman kanalına konuştu: “Bu coğrafyada biz de oyun kurucuyuz”06 Ağustos 2020 Perşembe 12:48
  • İş yeri sahibinin imzası ile Çek sahteciliği06 Ağustos 2020 Perşembe 12:20
  • Ani ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)06 Ağustos 2020 Perşembe 12:12
  • Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Yüzünden Ölüme Sebep Olma06 Ağustos 2020 Perşembe 12:10
  • Bıçaklı: “Yeni Asgari ücret ne oldu”06 Ağustos 2020 Perşembe 11:52
  • Lefkoşa'da Ani Ölüm06 Ağustos 2020 Perşembe 11:09
  • Mağusa’daki tarihi eserlere yönelik projeler durduruldu06 Ağustos 2020 Perşembe 11:04
  • Başhekim Kalfaoğlu: “Günde bin PCR testi yapabilecek durumdayız”06 Ağustos 2020 Perşembe 10:46
  • Özersay: “Ankara’da ziyarete katılanlara yüklenmedim”06 Ağustos 2020 Perşembe 10:14
  • LTB çalışma saatlerini geçici olarak tadil etti06 Ağustos 2020 Perşembe 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti