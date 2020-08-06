Türkiye, KKTC’ye çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Türkiye, yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne çeşitli tıbbi malzemeler hibe edecek.

Ankara’da 8 Temmuz’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma”nın yürürlüğe girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye KKTC’ye 5 ambulans, 10 ventilatör, 20 bin PCR test kiti, 20 bin viral nükleik asit izolasyon kiti, 100 bin cerrahi maske, 50 bin N95 Maske, 20 bin tulum, 2 kabinli PCR cihazı hibe edecek.

Türkiye, KKTC’nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan’a da yardım gönderiyor.

Bu ülkelere gönderilecek hibelere ilişkin kararlar da Resmi Gazete’de yayımlandı.