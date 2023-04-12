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Türkiye Komünist Partisi’nden Bağımsızlık Yolu'na ziyaret

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Türkiye Komünist Partisi, Bağımsızlık Yolu'na ziyaret gerçekleştirdi.
Türkiye Komünist Partisi’nden Bağımsızlık Yolu'na ziyaret

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Bağımsızlık Yolu'nu ziyaret etti.

Görüşmede TKP Merkez Komite üyesi Selahattin Kural, Bağımsızlık Yolu'ndan ise Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Eğitim Sekreteri Hasan Tezbaşar bulundu.

Görüşmede, TKP Merkez Komite Üyesi Kural Türkiye'de gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili örgütlenme modeli, kampanyaları ve faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

İçinde bulundukları Sosyalist Güç Birliği ile ilgili bilgi veren Kural, mevcut rejimin politikaları ve ülkenin genel durumu hakkında bilgi paylaşımında bulundu; siyasetleri ile ilgili sınıf mücadelesini temel alarak emekçi iktidarını hedeflediklerini dile getirdi.

Rahvancıoğlu ise, dünyanın her yerinden devrimcilerin dayanışma içinde olması gerekirken, Türkiye’nin politikalarından dolayı ilericilerin ve devrimcilerin dayanışmalarının daha anlamlı olacağını vurguladı.

Türkiye, Kıbrıs ve bölgede yaşanan son gelişmelerin değerlendirilmesi sonrası görüşme sona erdi.

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