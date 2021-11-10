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Türkiye konusu açılınca Miçotakis resmen sinir krizi geçirdi, gazeteciye hakaret etti

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün Atina’da Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi ağırladı.
Türkiye konusu açılınca Miçotakis resmen sinir krizi geçirdi, gazeteciye hakaret etti

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis dün Atina’da Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi ağırladı. Fakat düzenlenen basın toplantısı sırasında Hollandalı bir basın mensubunun Yunanistan’ın mültecileri Ege Denizi’nden Türkiye’ye geri itmesi ile ilgili sorularını duyunca adeta çılgına döndü.

Kameralar ve basın mensupları önünde Başbakan Miçotakis’e, “Sayın Başbakan, ne zaman yalan söylemeyi bırakacaksınız. Geri ittirme konusunda, Yunanistan’daki mültecilere ne olduğuyla ilgili ne zaman yalan söylemeyi bırakacaksınız” sorusunu soran Ingeborg Beugel, bu konuda somut kanıtlar olduğunu da dile getirdi.

Basın toplantısının ardından Beugel, Twitter üzerinden Samos’a bu yılın Mayıs ayında gittiğini ve yaptığı haberleri gösterdi. Beugel, “Hollandalı siyasetçi Tineke Strik ile birlikte Samos’taki korkunç mülteci kampına giden ilk gazeteciyim. İnanmıyorsan Google Çevirileri kullan” mesajını paylaştı.

Fakat Miçotakis bu konuda çok sert açıklamalar yaparken bir ara deneyimli gazeteci ile ağız dalaşına da girdi.

Hollanda Başbakanı Rutte, Miçotakis’in verdiği yanıtları hayretle izledi.

2019’dan beri ülkeyi yöneten Miçotakis, “Hollanda'da siyasetçilere doğrudan soru sorma gibi bir gelenek olduğunu görüyorum ve buna saygı duyuyorum. Fakat saygı duymadığım şey bu bina içinde bana, Yunanistan'a ve Yunan halkına hakaret etmeniz” dedi. Miçotakis mülteci krizinde suçlunun Türkiye olduğunu söylerken, Hollandalı gazeteciye Samos Adası’ndaki yeni mülteci kamplarına gidip gitmediğini sordu.

Deneyimli gazetecinin açıklamaları Yunanistan Başbakanı’nı öfkelendirdi.

Beugel gittiğini söyleyince iyice öfkelenen Miçotakis, “Gitmediniz, gitmediğinizi biliyorum” diyerek Türkiye’nin bu süreçte suçlu olduğunu öne sürdü.

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