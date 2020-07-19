Türkiye, koronavirüs sebebiyle iki ülkeye uçuşları durdurdu

Türkiye, koronavirüs salgınının son günlerde artış içinde olduğu İran ve Afganistan'la uçuşlarını askıya aldı.
İran sivil havacılık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Türkiye'nin İran'a uçuşların askıya aldığını duyurdu. Açıklamayı Reuters haber ajansı, "acil" koduyla servis etti.
Reuters, IRNA haber ajansına konuşan bir sivil havacılık yetkilisinin Türkiye'nin İran'a uçuşları artan koronavirüs vakaları endişesiyle durdurduğunu açıkladı.
İran Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü Reza Jafarzadeh, "Türkiye'den İran'a uçuşlar koronavirüs sebebiyle askıya alındı. Uygulama cumartesi günü başladı" açıklamasını yaptı.
16 Temmuz'da seferler başlamıştı
Koronavirüs salgını sebebiyle yurt dışına uçuşların iptal edilmesinin ardından 11 Temmuz'da THY normalleşme süreci kapsamında uçuşlara başlamıştı.
İran'a ise ilk uçuş 16 Temmuz'da başkent Tahran'a yapılmıştı.
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