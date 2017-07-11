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"Türkiye Kültür Gezisi" sona erdi

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"Türkiye Kültür Gezisi" sona erdi
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu gezi, öğrencilerin ders kitaplarında öğrendikleri tarihi ve kültürel konulardaki bilgilerini, yerinde görüp pekiştirmelerini amaçladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak, 2016-2017 eğitim yılında düzenlediği "Fotoğraf, Afiş, Şiir, Kompozisyon ve Kısa Film Yarışmaları"nda derece alan ve derslerinde başarılı olan öğrencilere yönelik düzenlenen “Türkiye Kültür Gezisi” sona erdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu gezi, öğrencilerin ders kitaplarında öğrendikleri tarihi ve kültürel konulardaki bilgilerini,  yerinde görüp pekiştirmelerini amaçladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan görevli personelin de bulunduğu toplam 45 kişilik kafilenin katıldığı gezi 03-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Türkiye Kültür Gezisi programı çerçevesinde; Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Edirne ve İstanbul'un tarihi ve kültürel yerleri ziyaret edildi.

Kafilenin gezi programı süresinde ziyaret ettiği yerler şöyle:

Ankara'da; Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anadolu Medeniyetler Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Hamam Önü, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Hacı Bayram-ı Veli Meydanı Çarşısı ve Camii.

Ankara Polatlı'da; Alagöz Karargahı Müzesi, Dua Tepe, Sakarya Zafer   Anıtı, Sakarya Şehitliği.

Eskişehir'de; Porsuk Çayı, Odun Pazarı ve Yılmaz Büyükerşen Bal Mumu Heykeller Müzesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzayevi.

Bursa'da; Tophane, Heykel, teleferikle gezinti, hayvanat bahçesi.
Çanakkale'de; Truva Atı, Aynalı Çarşı, Çimenlik Kalesi, Nusret Mayın Gemisi, Gelibolu yarım adasındaki şehitlik ve savaş alanları.

Edirne'de; Balkan Şehitliği, Osmanlı Sıhhi Müzesi, Şükrü Paşa Tarabyası, camilerin gezilmesi, Tunca ve Meriç Nehirleri.

İstanbul'da; Harbiye Askeri Müzesi, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Meydanı, Dolmabahçe Sarayı ve tekne ile Boğaz turu.

Türkiye Kültür Gezisi dün, akşam yemeğinden sonra Ercan Havaalanı’na varışın ardından, öğrencilerin ailelerine teslim edilmesiyle son buldu.

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