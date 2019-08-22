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Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Selimiye Camii’nin RESTORE edileceğini açıkladı

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Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selimiye Camii’nin 3 yılda restore edileceğini söyledi.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Selimiye Camii’nin RESTORE edileceğini açıkladı

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Lefkoşa Surları içerisinde Kirlizade Sokak’ta bulunan Alparslan Türkeş’in  kısa bir süre önce müzeye çevrilen doğduğu evi ziyaret etti. Ziyarette Ersoy’a Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de eşlik etti. 

Ersoy, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü  ile  Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında yapılan protokol  ile Selimiye Camii’nin restorasyonunu Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğünün üstlendiğini, ilk etapta 5 Milyon Euro’luk bir çalışma yapılacağını, çalışmanın üç yıl sürmesini beklediklerini kaydetti.
Ersoy, “(Camii) Kıbrıs’ta uzun yıllar hizmet verecek hale getireceğiz” dedi.

TİKA OFİSİ AÇILIYOR

İş birliğinde bulunulması hedeflenen ülke ve topluluklarla, ilişkileri karşılıklı kalkınmaya da katkıda bulunacak şekilde düzenleme görevi olan TİKA’nın bir ofisini de Kuzey Kıbrıs’ta açma kararı verdiklerini ifade eden Ersoy, çalışmaların yakında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

 Ersoy, bu adımın  TİKA’nın KKTC’deki yatırım ve faaliyetleri için gerekli bir adım olduğunu kaydetti. Ersoy, bu adımla birlikte TİKA’nın bir çok sosyal sorumluluk projesini Bakanlık adına üstlenebileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs’a turist akışını arttırma yönünde sorulan bir soru üzerine Ersoy, Kuzey Kıbrıs’a gelen yerli ve yabancı turist sayısını arttırmak için yurt dışı tanıtım faaliyetleri için çok ciddi destek vereceklerini, reklam tanıtım desteği de vereceklerini ifade etti.

“AKTARMASIZ UÇUŞ İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR”

Uçak biletleri fiyatlarıyla ilgili olarak ise hem uçuş sayılarının arttırılması hem de aktarmasız uçuşlar için  bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Ersoy, hiç uçak değiştirmeden Kuzey Kıbrıs’a yolculuk için bir çalışma yapıp hayata geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin yeterli ve değerli olduğunu kaydeden Ersoy, “Burada, fiyatlara kapılmamak lazım, fiyat sübvansiyesine kapılmamak lazım, doğru bir tanıtımla, doğru ulaşım politikalarıyla, gelebilecek turisti buraya getirmek lazım. Doğru bir şekilde tanıtımını yapabilirsek, fazlasıyla turist alacağız” dedi.

Ersoy, hedeflerinin 2020 itibarıyla planlı ve istikrarlı bir şekilde sürdürülebilir bir tanıtımla yabancı turist sayısını Kuzey Kıbrıs’ta arttırmak olduğunu belirtti.

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