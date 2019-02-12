Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı: 141 projeye 5,5 milyon TL destek verilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı animasyon, belgesel ve kısa filmler ile senaryo ve diyalog yazım türlerinde 141 projeye 5 milyon 526 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.

1.607 başvuruyu değerlendiren 14 kişilik Sinema Destekleme Kurulu, 11 animasyon film yapım projesine 270 bin, 57 belgesel yapım projesine 4 milyon 284 bin, 51 kısa film yapım projesine 737 bin ve 22 senaryo ile diyalog yazım projesine 235 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı’na göre "ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen", "uzun metrajlı kurgu film", "yapım ve yapım sonrası" destek başvurularının değerlendirileceği ikinci kurul toplantısı ise mart ayında yapılacak.