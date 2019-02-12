  • BIST 101.646
  • Altın 222,034
  • Dolar 5,2766
  • Euro 5,9559
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı: 141 projeye 5,5 milyon TL destek verilecek

»
Kültür ve Turizm Bakanlığı animasyon, belgesel ve kısa filmler ile senaryo ve diyalog yazım türlerinde 141 projeye 5 milyon 526 bin lira destek sağlanacağını açıkladı.
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı: 141 projeye 5,5 milyon TL destek verilecek

1.607 başvuruyu değerlendiren 14 kişilik Sinema Destekleme Kurulu, 11 animasyon film yapım projesine 270 bin, 57 belgesel yapım projesine 4 milyon 284 bin, 51 kısa film yapım projesine 737 bin ve 22 senaryo ile diyalog yazım projesine 235 bin lira destek sağlanmasını kararlaştırdı.

Anadolu Ajansı’na göre "ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen", "uzun metrajlı kurgu film", "yapım ve yapım sonrası" destek başvurularının değerlendirileceği ikinci kurul toplantısı ise mart ayında yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BDDK, Türkiye'deki milyoner sayısını açıkladı13 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
  • İstanbul'da; Banka müdürü vuruldu: Fail, borçlu müşteri olabilir13 Şubat 2019 Çarşamba 17:16
  • İstanbul, olası bir depremden nasıl etkilenecek?13 Şubat 2019 Çarşamba 17:14
  • Açlık grevinin 98. günündeki Leyla Güven hastaneye kaldırıldı13 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
  • TV sunucusu: Erdoğan patlıcanı ellerine verdi (video)13 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
  • Emekliye ayrılan öğretmenin aracını streçlediler13 Şubat 2019 Çarşamba 16:58
  • "Ateistler sizi düşünmeye sevk eder, siz de ateist olursunuz"13 Şubat 2019 Çarşamba 13:17
  • FETÖ'den yargılanan eski futbolcu Tütüneker beraat etti13 Şubat 2019 Çarşamba 11:45
  • FETÖ soruşturmasında yeni gelişme: Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alındı13 Şubat 2019 Çarşamba 11:16
  • "Türkiye tercih yapsın"13 Şubat 2019 Çarşamba 10:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti