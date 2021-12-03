  • BIST 1.911,15
  • Altın 776.11435
  • Dolar 13.7302
  • Euro 15.529
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Süper Lig Devlerinin Rakipleri

» »
Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Süper Lig Devlerinin Rakipleri
Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Süper Lig Devlerinin Rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Afyonspor'la eşleşirken Galatasaray da Denizlispor'la karşılaşacak. Üst tura çıkma mücadelesinde Beşiktaş bir diğer Süper Lig ekibi Altay'la, Trabzonspor ise Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı yaşandı. Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

SÜPER LİG DEVLERİ KENDİ SAHASINDA OYNAYACAK

Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.

 

İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ:

  • Trabzonspor - Boluspor
  • Fenerbahçe - Afyonspor
  • Galatasaray - Denizlispor
  • Beşiktaş - Altay
  • Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
  • Kasımpaşa - Kocaelispor
  • Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
  • Karagümrük - Bodrumspor
  • Göztepe - Samsunspor
  • Hatayspor - Menemenspor
  • Adana Demirspor - Ankaraspor
  • Sivasspor - Ankaragücü
  • Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
  • Gaziantep FK - Bursaspor
  • Antalyaspor - Giresunspor
  • Konyaspor - Ümraniyespor
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'ta ŞOK! Mert Günok'tan kötü haber28 Kasım 2021 Pazar 15:25
  • Beşiktaş'ın 118 Yıllık Kulüp Tarihinde Böylesi Görülmedi28 Kasım 2021 Pazar 10:58
  • Müjdeyi Marcao Verdi! Gedson Fernandes, Galatasaray'a Geliyor27 Kasım 2021 Cumartesi 20:16
  • Beşiktaş'ta Larin'le Bağlar Koptu, Devre Arasında Gönderiliyor27 Kasım 2021 Cumartesi 19:03
  • Başkan Ali Koç Hangisine Yetişeceğine Şaşırdı! Pelkas Bavulunu Topladı Gidiyor27 Kasım 2021 Cumartesi 18:24
  • Felipe Melo'ya sürpriz teklif!26 Kasım 2021 Cuma 18:33
  • Mbaye Diagne’nin cevabı Fatih Terim’i gülme krizine soktu!26 Kasım 2021 Cuma 18:15
  • Manchester United, Ralf Rangnick ile anlaştı!25 Kasım 2021 Perşembe 18:33
  • Bu akşam Galatasaray, Marsilya'yı ağırlıyor! İşte detaylar...25 Kasım 2021 Perşembe 18:15
  • Kulüpler Birliği'nden hakem kararı24 Kasım 2021 Çarşamba 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti