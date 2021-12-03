Türkiye Kupası'nda Eşleşmeler Belli Oldu! İşte Süper Lig Devlerinin Rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur eşleşmeleri belli oldu. Buna göre Fenerbahçe, Afyonspor'la eşleşirken Galatasaray da Denizlispor'la karşılaşacak. Üst tura çıkma mücadelesinde Beşiktaş bir diğer Süper Lig ekibi Altay'la, Trabzonspor ise Boluspor'la karşı karşıya gelecek.