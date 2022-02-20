Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu Yenen Anadolu Efes Şampiyon!

Bitci Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko'yu 72-86 yenen Anadolu Efes şampiyonluğa ulaştı. Lacivert-beyazlılar kupayı 12. kez müzesine götürdü.

Bitci Türkiye Kupası finalinde yarı finalde Galatasaray Nef'i eleyen Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka'yı geçen Anadolu Efes, Tofaş Spor Salonu'nda karşılaştı.

Fenerbahçe karşılaşmaya Jehyve Floyd, Devin Booker, Tarık Biberovic, Melih Mahmutoğlu ve Markel Starks 5'iyle başlarken; Anadolu Efes ise Micic, Beaubois, Simon, Moerman ve Pleiss 5'iyle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Beko maça iyi başlasa da ilk çeyreğin bitimine doğru Anadolu Efes üstünlüğü ele aldı ve çeyreği 16-14 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü eline alan Efes ilk yarıda farkı arttırdı ve devreye 41-27 önde girdi.

3. çeyrekte Fenerbahçe Beko farkı bir ara 9 sayıya düşürse de lacivert-beyazlılar farkın kapanmasına izin vermedi ve son çeyreğe 13 sayı önde 62-49'la girdi.

Anadolu Efes son çeyrekte Shane Larkin, Moerman gibi oyucuncuylarıyla farkı açtı ve karşılaşmayı 86-72 kazanarak 12. kez kupaya uzandı.