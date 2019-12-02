  • BIST 107.792
  • Altın 269,680
  • Dolar 5,7537
  • Euro 6,3381
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Türkiye-Libya Anlaşması; Yunanistan-Mısır Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde ele alındı

» »
Türkiye ile Libya arasında Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi konusunda varılan anlaşmanın, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü arasında Kahire’de gerçekleştirilen toplantıda ele alındığı ifade edil
Türkiye-Libya Anlaşması; Yunanistan-Mısır Dışişleri Bakanlarının görüşmesinde ele alındı

Fileleftheros gazetesi “MEB Belirlenmesiyle Yanıt Veriyorlar - Türkiye ile Libya Arasındaki Memorandum Yunanistan ile Mısır Arasındaki Görüşmeleri Hızlandırıyor” başlıklı haberinde, Türkiye’nin hareketleri ile Libya’yla imzalanan işbirliği memorandumunun Yunanistan ile Mısır’ı kayıtsız bırakmadığını ve Yunanistan ile Mısır’ın bu duruma, kendi Münhasır Ekonomik Bölgelerini (MEB) belirleme konusunda yanıt vermekle geç kalmadıklarına işaret etti.


Doğu Akdeniz MEB’indeki Türk hareketleri ile faaliyetlerinin, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanlarının Kahire’de yaptıkları görüşmenin ana konusunu teşkil ettiğini yazan gazete, Dendias ile Şükrü’nün, Yunanistan ile Mısır MEB’lerinin karakterize edilmesi ve sınırlarının belirlenmesiyle ilgili görüşmelerin hızlandırılmasına karar verdiklerini kaydetti.
Gazete haberinde Dendias’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamaya da yer verdi.


DENDİAS BERLİN GÖRÜŞMESİ HAKKINDA DA KONUŞTU


Öte yandan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’in, Berlin’de BM Genel Sekreteri ile liderler arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili olarak Yunanistan’da yayımlanan “To Vima” gazetesine verdiği demeçte söylediklerine de yer ayırdı.


Berlin görüşmesinin, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakerelerin yinelenmesi gidişatına yönelik olumlu bir adım teşkil ettiğini ifade eden Dendias, BM Güvenlik Konseyi kararlarının tayin ettiği Kıbrıs sorunu çözüm çerçevesine olan bağlılığın, aynı zamanda BM Genel Sekreterinin çabaları sürdürme konusundaki ilgisinin teyit edildiğini de savundu.
Beş taraflı bir konferans toplanması olasılıklarıyla ilgili bir soruya karşılık da Dendias, böyle bir olasılık bulunduğunu, fakat bunun gerçekleştirilmesiyle ilgili zamanın Atina’ya bağlı olmadığını dile getirdi.


Dendias “Kıbrıs MEB’i, kara suları ve toprak üzerinde tırmanan Türk ihlallerinin uygun ortamın meydana getirilmesine hiç katkıda bulunmadığını” da iddialarına ekledi.


MİÇOTAKİS’DEN DE UYARI


Alithia gazetesi de habere “Yoğun Diplomatik Ateş… Yunanistan-Mısır Dışişleri Bakanları Görüşmesi- Sınırların Belirlenmesiyle İlgili Görüşmeleri Hızlandırıyorlar” başlıklarıyla yer verdi.


Gazeteye göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yeni Demokrasi Partisinin 13’üncü Kurultayında yaptığı açıklamada, Ankara’ya mesaj göndererek, Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma konusunda NATO’nun müdahalede bulunmasını istedi.
Gazeteye göre Miçotakis konuşmasında, Yunanistan’ın hiçbir meydan okumayı yanıtsız bırakmayacağını dile getirdi.
İlgili haberler Haravgi’de ise “Türk Kışkırtıcılığı NATO’da… Dendias: Beşli Konferans Olası, Fakat...” başlıklarıyla yer buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney'de kabine değişikliği01 Aralık 2019 Pazar 18:26
  • Güney Kıbrıs’ta kaç kişi yaşıyor?01 Aralık 2019 Pazar 18:02
  • Rum Savunma Bakanlığı bütçesinde tatbikatlara daha çok ödenek ayrıldı01 Aralık 2019 Pazar 15:33
  • Kabine değişecek! Yeni Bakanlar çarşamba günü!01 Aralık 2019 Pazar 13:56
  • Binlerce Noel Baba, yarın Limasol sahilinde olacak30 Kasım 2019 Cumartesi 19:09
  • Fileleftheros’a göre “tünelin ucunda ışık görünmüyor”30 Kasım 2019 Cumartesi 15:09
  • Rum kamuoyu Euro’ya AB genelinden ihtiyatlı yaklaşıyor30 Kasım 2019 Cumartesi 14:54
  • Rum basını: “AKEL’den İsrail’e saldırı Filistin’e destek”30 Kasım 2019 Cumartesi 14:53
  • AKEL: “Yeşil hattı dış sınıra dönüştürüyorlar”30 Kasım 2019 Cumartesi 14:52
  • Güney Kıbrıs’ta 10 ayda 70 yeni HIV vakası30 Kasım 2019 Cumartesi 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti