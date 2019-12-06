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Türkiye-Libya anlaşmasından sonra:Libya Büyükelçisi Yunanistan'dan Sınır Dışı Edildi

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Türkiye-Libya anlaşmasından sonra:Libya Büyükelçisi Yunanistan'dan Sınır Dışı Edildi
Türkiye-Libya anlaşmasından sonra:Libya Büyükelçisi Yunanistan'dan Sınır Dışı Edildi

Yunanistan, Türkiye ile anlaşma yapan Libya’nın Büyükelçisi’ni sınır dışı etme kararı aldı. Büyükelçi Muhammed Yunus Menfi’ye ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanındı.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Libya Büyükelçisi Muhammed Yunus Menfi’nin 72 saat içerisinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, 27 Kasım’da imzalandı. Türkiye, bu anlaşmayla Yunanistan’la Güney Kıbrıs ve Mısır arasında bir kalkan oluşturdu ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını çizdi.

Dış İşleri Bakanı Yunanistan gerçek yüzünü gösterdi dedi.

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