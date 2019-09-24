"Türkiye Loizidu konusunu gündeme aldıramadı"

Alithia diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde dünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısının başlangıç bölümünde Türk heyetinin, Loizidu meselesinin gündeme eklenmesini istediğini, talebin oylandığını ve Daimi Temsilcilerin büyük bölümü konunun gündeme eklenmesi aleyhine oy verdiği için konunun gündem dışı kaldığını yazdı.
Haberde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 25 Eylül’de sona erecek çalışma gündemindeki Rum tarafını ilgilendiren tek konunun, Güney Kıbrıs’ın 4’üncü devletlerarası başvurusu kapsamındaki KKTC’de yaşayan Rumların mülkiyet hakları konusu olduğu da kaydedildi.
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