  • BIST 101.682
  • Altın 277,573
  • Dolar 5,6749
  • Euro 6,2413
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

"Türkiye Loizidu konusunu gündeme aldıramadı"

» »
Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararının izlenmesi konusunu kapatmak hedefiyle Titina Loizidu konusunu Strazburg’daki Avurpa Konseyi Bakanlar Komitesi gündemine yazdırmayı başaramadığı öne sürüldü.
"Türkiye Loizidu konusunu gündeme aldıramadı"

Alithia diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde dünkü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısının başlangıç bölümünde Türk heyetinin, Loizidu meselesinin gündeme eklenmesini istediğini, talebin oylandığını ve Daimi Temsilcilerin büyük bölümü konunun gündeme eklenmesi aleyhine oy verdiği için konunun gündem dışı kaldığını yazdı.

Haberde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 25 Eylül’de sona erecek çalışma gündemindeki Rum tarafını ilgilendiren tek konunun, Güney Kıbrıs’ın 4’üncü devletlerarası başvurusu kapsamındaki  KKTC’de yaşayan Rumların mülkiyet hakları konusu olduğu da kaydedildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dipkarpaz’daki Ayfilon Arkeolojik Alanın ve Sipahi’deki Ayia Triada Bazilikası’nın restore edilmesi Rum basınında23 Eylül 2019 Pazartesi 12:40
  • Brezilyalı, polise saldırdı23 Eylül 2019 Pazartesi 12:27
  • Neofitu ve AKEL’den Kıbrıs sorununa dair açıklamalar23 Eylül 2019 Pazartesi 11:11
  • Güney Kıbrıs Avrupa Parlamentosu üyelerinin beş yıllık gündemi23 Eylül 2019 Pazartesi 11:07
  • Şilluris: “Önümüzdeki olgular kritik”23 Eylül 2019 Pazartesi 10:40
  • Akel: BM Genel Sekreteri'nin Açıklaması Güçlü Mesajlar Veriyor21 Eylül 2019 Cumartesi 20:05
  • Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan Türkiye’ye “yanıt”21 Eylül 2019 Cumartesi 14:15
  • Türk yetkililerin açıklamaları Rum gazetelerinde...21 Eylül 2019 Cumartesi 14:11
  • Hristodulidis, New York öncesinde açıklamalarda bulundu21 Eylül 2019 Cumartesi 14:10
  • Anastasiadis, dün Miçotakis ile telefonda görüştü21 Eylül 2019 Cumartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti