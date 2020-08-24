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Türkiye Medyası: Mağusa veya İskele'ye lojistik liman yapılıyor!

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Türkiye medyasında çıkan habere göre, Gazimağusa'da veya İskele'de 'lojistik liman' kuracak olan Türkiye’nin etüt çalışmalarına başladığı ifade edildi.
Türkiye Medyası: Mağusa veya İskele'ye lojistik liman yapılıyor!

Türkiye Medyası: Mağusa veya İskele'ye lojistik liman yapılıyor!

Türkiye Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama tarama faaliyetlerini sürdürürken kirli planları da yırtıp atıyor. Türkiye, savaş gemilerinin ihtiyaçları için Akdeniz'de yeni bir hamleye hazırlanıyor. KKTC'de Gazimağusa'da veya İskele'de 'lojistik liman' kuracak olan Türkiye etüt çalışmalarına başladığı ifade edildi.

Karadeniz'den gelen doğal gaz keşfi haberiyle büyük sevinç yaşayan Türkiye, Doğu Akdeniz'den de gelecek güzel haberi bekliyor. ruç Reis sismik araştırma gemisi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında savaş gemileri eşliğinde, Yavuz sondaj gemisi de Kıbrıs açıklarında Kuzey Kıbrıs'ın ruhsat verdiği bölgelerde doğalgaz arama ve hidrokarbon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KKTC'DE ASKERİ LİMAN

Yeni Şafak'ın haberine göre; Libya'daki gelişmeler dikkate alındığında Doğu Akdeniz'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin etkinliği daha da arttı. Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgede son yıllarda artan hareketlilik Türkiye'yi yeni arayışlara itti. Başta ABD, İsrail ve Fransa'nın Güney Kıbrıs'ta askeri üs edinme çalışmaları bunda etkili oldu. Adada askeri bir liman için önceki yıl ilk temaslar başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir ekip bu amaçla KKTC'ye gitmiş ve ilk görüşmeleri gerçekleştirmişti.

 

GAZİMAĞUSA YA DA İSKELE

Suların son yıllarda giderek ısındığı Doğu Akdeniz'de Fatih sondaj gemisinin çalışmalara başlamasıyla birlikte bölgede bulunan savaş gemilerinin lojistik anlamda güçlendirilmesi kararı alınmıştı. Buna göre savaş gemilerinin KKTC'de Gazimağusa veya İskele ilçelerinde ikmal yapabileceği bir liman için yer tespit çalışması yapıldı. Türkiye'yi, KKTC yönetimi deniz limanı konusuna destekliyor. Gazimağusa veya İskele'de bir deniz limanı kurulması konusunda gerekli çalışmalar başladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın lojistik liman için bir planlama yaptığı ve çalışmaların etüt aşamasında olduğu kaydedildi. Etüt çalışmaları sonrasında adımların hızlanacağı ifade ediliyor.

 

STRATEJİK HAMLE

Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerin korunması adına bölgede bulunan savaş gemilerinin çalışmalarının aksamaması için KKTC'de ikmal limanı konusunda çalışmalar aralıksız sürüyor. Lojistik limanın hayata geçirilmesi ile birlikte Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi karşısına alan ülkelere net bir mesaj daha verilecek.

 

ORUÇ REİS'İN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arama çalışmalarına 27 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi. Oruç Reis'in sismik çalışma yürüteceği alan için 27 Ağustos'a kadar devam edecek yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan edildi. İlan daha önce 23 Ağustos olarak duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu.

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