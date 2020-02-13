Türkiye medyasından KKTC'de FETÖ doları iddiası...

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'cülerin kendi aralarında şifreleşmek için kullandığı 1 dolarlık banknotlardan bir tane de KKTC'de ortaya çıktı.

1 dolarlık banknotlar FETÖ/PDY terör örgütü elebaşısı Fethullah Gülen tarafından okunup üflendiği, harf grubunun da görevlendirmeyi sembolize edildiği ve F serisinin, Gülen’e en yakın kişilerden oluştuğu ‘F’ ile başlayan seri numaralı dolarları alan kişilerin imam mertebesine çıktığını ve bu kişilerin örgütün elebaşı ile direk bağlantı kurabildiği belirlenmişti.

Habervakti.com'un haberine göre Girne'de polis tarafından mühürlenen, FETÖ/PDY'ye ait dersanesinin bulunduğu sokakta çöplerden geçimini sağlayan Ömer Ç.'nin evinde, örgüte ait birçok dergi ve bazı kitaplar bulundu.



Evde yapılan arama sırasında da bir derginin arasında seri numarası F-G ile başlayan bir dolarlık banknot bulundu. Polis tarafından 8 Ağustos 2019 tarihinde bölgede yapılan incelemelerde deliller emare olarak alındı.

HALA AÇIKLAMA YAPILMADI

Türkiye'de 2 milyon kişinin yargılandığı, MİT'in özel operasyonlar düzenleyerek yurt dışından Türkiye'ye getirdiği ve yargıladığı ortamda, aradan geçen 6 aylık süre içerisinde FETÖ soruşturmasına ilişkin birçok emare polis tarafından alınmasına rağmen, KKTC'de herhangi bir açıklama yapılmadı.



Ülkede, FETÖ/PDY örgütüne ilişkin polis, iş adamı, üniversite vb. gibi oluşumlara ilişkin soruşturmalar bir türlü sonuca ulaştırılamıyor.



BİRİMİN BAŞINDAKİ İSİM EMEKLİ EDİLDİ

Olayın ardından jet hızı ile Polis Genel Müdürlüğü, FETÖ/PDY soruşturmasını yürüten özel birimin başında yer alan H.Y, gerekçe gösterilmeden Ağustos 2019'da emekliye sevk edilmişti. H.Y.'nin emekli edilmesiyle birlikte halen devam eden çok sayıda soruşturma da rafa kalkmış oldu.

5 POLİSİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Türkiye’den gelen talimat ile örgütün bağlantılarına dair KKTC Polis Teşkilatı içerisinde 2017 yılında oluşturulan “Özel Birim” yaptığı idari soruşturmalar çerçevesinde 130 polis ve 15 kadarda üst düzey polis amiri ile ilgili dosyalar hazırlanmış ve beş polisin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında görevlerine son verilmişti.