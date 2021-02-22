Türkiye menşeili ilaçlara %20 zam uygulanacak

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, Türkiye Cumhuriyeti‘nin Resmi Gazete‘de yayımlanan düzenlemeyle, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak Euro kurunun bu yıl 2020 seviyesinin yüzde 20’sini aşamayacağı kararı, üzerine ilaca uygulanacak zam ile ilgili açıklama yaptı. İşte açıklama:

19 Şubat 2021 Cuma Günü, Türkiye Cumhuriyeti 31400 sayılı Resmi Gazete kararı doğrultusunda “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri , 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro değerinin %20 fazlasını geçemez “ maddesinin yayınlanmasının ardından, bir gün sonra toplanan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Fiyat Değerlendirme komisyonu, beşeri tıbbi ürünlerde 1 Euro değerini 3,8155’ten 4,5786’ya çekmesi ile birlikte ilgili karar uygulamaya geçti.

Pandemi döneminin ilaç piyasasında yarattığı sıkıntılar ve döviz kurlarının sabitsizliğinden dolayı Türkiye yurt içi ilaç üretim maliyetleri ciddi seviyede artış göstererek yaklaşık %30 civarında ilaç üretim maliyetleri artmış olduğu açıklandı. Artan maliyetler sonucunda kararname ile senede sadece bir kez artış uygulanabilen ilaç fiyatlarında fiyat artış oranı %26,4 olması beklenirken, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti İlaç Sanayi yetkililerinin yaptığı iyi niyetli görüşmeler sonucunda fiyat zammının %20’de kalması kararlaştırılarak, resmi gazete yayınlandı.

Ülkemizde gerek özel eczanelerde gerekse de devlette bulunan ilaç stoklarımızın yaklaşık %75’i Türkiye menşeli ilaçlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’de hafta sonu yürürlüğe geçen ilaç fiyatlarındaki artış, ülkemizdeki tüm online ilaç sistem ve programlarının Türkiye’ye entegre olduğundan dolayı güncel olarak ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır.

Geçtiğimiz süreç içerisinde Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği olarak ilgili ilaç zamlarının ülkemizin hiçbir yetkili kurulu tarafından gerçekleşmediğini birçok kez dile getirmiştik. Fakat ayni zamanda devletler arası iyi niyet ilişkileri çerçevesinde ön görülen ilaç zamlarının ortalama ne kadar beklendiğinin önceden öğrenilmesi için Sağlık Bakanlığı’mıza iletmiş olmamıza rağmen herhangi bir sonuç alınamamıştır.

Unutulmasın ki, sosyal devlet anlayışı insan onuruna uygun refah düzeyini sağlamak ve vatandaşının dara düşmesini önlemek demektir. Geldiğimiz noktada ise sağlık alanının olmazsa olmazı olan vatandaşın ilaç tedariği, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde devletimiz tarafından kendine görev bilinerek vatandaşına sahip çıkmalıdır.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarafından hayata geçirilen %20’lik zam ile birlikte, Genel Sağlık Sigorta uygulamasını disipline bir şekilde, çok iyi kullanarak devletin eczanelere geri ödemesini sağlamayı başarmış Türkiye Cumhuriyeti’nin milyonlarca vatandaşı etkilenmeyecektir. Fakat ülkemizin sağlık ve ilaç konularını uzun vadeli değil de, günübirlik çözüm yolları ile yöneten yetkililerin henüz daha hayata geçiremedikleri ilaç takip sistemi, otomasyon sistemi ve de Genel Sağlık Sigortası’nın olmamasından dolayı, ilaç zammından direk olarak ülkemiz vatandaşı etkilenecektir.

Burada ise sorumlu vatandaş veyahut elinde tek bir yetki dahi olmayan eczacı değil, belirttiğimiz gibi geçmişten bugüne kadar taş taş üstüne koymayan yetkililerdir.

Son olarak tekrardan hatırlatmak isteriz ki, biz eczacılar başta tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandeminin getirdiği sıkıntıların yanı sıra, halen daha sağlık üst kurulunda tek bir eczacının olmamasının sonucunda sektörümüz ile ilgili alınan yanlış kararların doğurduğu sıkıntılar ile mücadele etmekteyiz. Fakat tüm olumsuzluklara rağmen, meslek yeminimize sadık kalarak her ne pahasına olursa olsun, koruyucu sağlık hizmetlerini kendimize öncelikli görev olarak belirlemiş, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Dr. Ecz. Umut ÖKSÜZ

KTEB Yönetim Kurulu (a)