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Türkiye menşeli 81 ton çürük yumurta

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Erbil'e kaçak yollardan sokulan 90 ton yumurta yakalandı. Türkiye menşeli yumurtaların 81 tonunun son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. 145 bin dolar değerindeki yumurtalar imha edildi.
Türkiye menşeli 81 ton çürük yumurta

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de Türkiye menşeli olan ve son kullanma tarihi geçmiş 81 ton yumurtaya el kondu. Gumespan kontrol noktasında, Türkiye’deki bir firma tarafından Suriye’nin kuzeyine gönderilmek üzere İran üzerinden transit geçirilen 90 ton yumurta yakalandı.

PİYASA DEĞERİ 145 BİN DOLAR

Yumurta ithalatının yasak olduğu Kürdistan’a yasal olmayan yollardan sokulduğu tespit edilen ve toplam değeri 145 bin dolar olan yumurtaların 81 tonunun son kullanma tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Erbil Veterinerliği Gıda Kontrol Merkezi’nin kontrolleri sonucu kullanılamaz olduğu tespit edilen 81 ton yumurta imha edildi.

‘BİR KISMI ROJOVA’YA GEÇİRİLECEKTİ’

Erbil Kaymakamı Nebez Abdulhamid, “Yumurtalar Türkiye’den İran’a ve oradan da yasal olmayan bir şekilde Kürdistan Bölgesi’ne ihraç edilmiş. Tüccarların yumurtaların bir kısmını Rojava’ya geçirmek istediği ortaya çıktı. Yakalanan tüccarların ikisi Kürdistan Bölgesi’nden, birisi de Kuzey Kürdistanlı” dedi. Abdulhamid, yakalanan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını vurguladı.

Erbil Kaymakamlık Meclisi Üyesi Dr. Mustafa Muhammed ise, “Yumurtaların normalde bir aylık ömrü var. Haziran ayının ortalarından beri Kürdistan’a yumurta ithalatı yasaklanmış durumda. Ancak buna rağmen bu yumurtalar ithal edilmiş” ifadelerini kullandı. Muhammed, yapılan incelemelerde yumurtaların kullanılamaz olduğunun anlaşıldığını,üretim tarihlerinin tespit edilemediğini kaydetti.

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