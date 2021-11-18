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Türkiye Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

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TCMB son dönemlerin en kritik toplantısına hazırlanıyor.
Türkiye Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

TCMB son dönemlerin en kritik toplantısına hazırlanıyor.

Banka, son iki ayda politika faizini 300 baz puan düşürürken faizler yüzde 16'ya geriledi.

TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü (bugün) kasım ayı ayı faiz kararını vermek için toplanacak. Karar saat 14.00’te açıklanacak.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYOR? 

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

Reuters anketinde yılsonu politika faizi medyan tahmini yüzde 15'te şekillenirken tahminler yüzde 13-16 bandında yer alıyor.

Reuters PPK anketinin düzenli katılımcılarından en az dört tanesi para politikasının yönünü tahmin etmenin zorluğu sebebiyle bu ayki ankete katılmayacaklarını belirtti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi de 21 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

TCMB'den yapılan Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denilmişti.

BU YIL FAİZ KARARLARINDA NELER OLMUŞTU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19’da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19’dan yüzde 18’e çekildi.

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