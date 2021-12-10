Türkiye Merkez Bankası'ndan Dövize Üçüncü Müdahale

Son Dakika! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son 10 günde piyasaya üçüncü kez müdahale etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

SON 10 GÜNDE 3. MÜDAHALE

Merkez Bankası, geçen hafta çarşamba ve cuma günleri de döviz piyasasına satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalede 1 milyar dolarlık satış yapan Merkez'in ikinci müdahale de ise 300 milyon dolarlık satış yapmıştı. Böylece Merkez Bankası, son 10 günde piyasaya 3. kez müdahale etmiş oldu.

DOLAR GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın dövize müdahalesi öncesi 13.92 TL'den işlem gören dolar, saat 13.57 sıralarında 13.81 seviyesine geldi.

İLK MÜDAHALE 1 ARALIKTA' YAPILMIŞTI

Merkez Bankası 1 Aralık'taki doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirmişti. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etmişti.

3 ARALIK'TA İKİNCİ MÜDAHALE

3 Aralık'ta döviz piyasasına ikinci müdahaleyi de gerçekleştirmişti. Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar ikinci müdahalede toplamda 300 milyon dolarlık satış yapıldığını belirtilmişit.