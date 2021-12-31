  • BIST 1.872,27
  • Altın 773.81789
  • Dolar 13.3424
  • Euro 14.9905
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Türkiye Merkez Bankası’ndan TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğinde değişiklik

» »
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  (TCMB) tarafından, Türk lirası (TL) mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesine ilişkin tebliğlerde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye Merkez Bankası’ndan TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşüm tebliğinde değişiklik

 

Değişiklik "dönüşüm kuru" ve "vade sonu kuru" ifadelerinde yapıldı.

Dönüşüm kurunun karşılığı, "döviz tevdiat hesapları ve döviz cinsinden katılım fonu hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" şeklinde yapıldı.

Vade sonu kuru da, "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kurunu" şeklinde ifade edildi.

Bunun yanı sıra döviz alış kuru ve vade sonu kuru tanımlarındaki "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadesi çıkarıldı. 

Altın hesaplarından TL mevduata geçiş tebliği

Merkez Bankası'nın Altın Hesaplarından Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklik de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik kapsamında "dönüşüm fiyatı" ile "vade sonu fiyatı" kavramlarına ilişkin tanımdan , "saat 11.00'de Merkez Bankası tarafından ilan edilen" ifadeleri çıkarıldı. Dönüşüm fiyatı, "altın hesaplarında bulunan altının Türk lirasına çevrildiği gün Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını", vade konu fiyatı da "Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde Merkez Bankasınca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen gram altının Türk lirası karşılığı alış fiyatını" şeklinde ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Sucuoğlu, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni kabul etti31 Aralık 2021 Cuma 13:22
  • Başbakan Faiz Sucuoğlu Kıbrıs Hilal İnsiyatifi'ni kabul etti31 Aralık 2021 Cuma 13:20
  • İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçları açıklandı31 Aralık 2021 Cuma 13:15
  • Ataoğlu, yeni yıl kutlama mesajı yayınladı31 Aralık 2021 Cuma 13:14
  • KTEMB: Kural göz ardı edildi. Tabelalar elektrik hatlarının altında olmamalıydı!31 Aralık 2021 Cuma 13:04
  • Arıklı: Kiminle istersek onunla hükümet kuracağız31 Aralık 2021 Cuma 12:56
  • Erhürman: CTP olarak çok netiz; gelirler dövize endekslenecek31 Aralık 2021 Cuma 12:52
  • KTTO Yeni Yıl Mesajı...Deniz: İstikrarlı Bir Hükümeti Başlıca Dileğimiz31 Aralık 2021 Cuma 12:35
  • En çok yağış Alayköy ve Türkeli’de kaydedildi31 Aralık 2021 Cuma 12:33
  • Meteoroloji Dairesi duyurdu31 Aralık 2021 Cuma 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti