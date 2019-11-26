Türkiye MGK’da Kıbrıs ve Doğu Akdeniz ele alındı

Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. MGK’da Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alındı, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. MGK’da Kıbrıs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere dönem içerisinde ortaya çıkan bölgesel ve küresel meseleler ele alındı, gerçekleştirilen dış temaslar hakkında Kurul'a bilgi sunuldu.

MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

MGK Bildirisi'nde, bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi sürecine katkıda bulunan harekatın, amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu belirtildi.

Terörle mücadelede hiçbir yük ve sorumluluktan kaçmayan Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeleyi kararlı bir şekilde yürüttüğü beyan edildi.

MGK Bildirisinde ayrıca, 1915 olayları hakkında tarihi ve hukuki dayanaktan mahrum ve asılsız iddiaları esas alan kararlar şiddetle kınandı