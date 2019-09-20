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Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Çavuşoğlu İlahiyat Kolejini ziyaret etti

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Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Hala Sultan İlahiyat Kolejini ziyaret etti.
Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Çavuşoğlu İlahiyat Kolejini ziyaret etti

Haspolat bölgesinde yer alan koleji ziyaret eden bakanlar, burada çocuklarla sohbet etti, anı fotoğrafı çektirdi. 

Selçuk ile Çavuşoğlu, öğretmenler odasında öğretmenlerle de bir araya geldi. 

ÇAVUŞOĞLU: “İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK VE İHTİYAÇLARI TESİT ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”       

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün Türk Maarif Kolejini bugün de ilahiyat kolejini ziyaret ettiklerini belirterek, Türkiye Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a okulları tanıttıklarını söyledi. 

Çavuşoğlu, iki bakanlık arasında imzalanan protokol çerçevesinde eğitim alanında İşbirliğini geliştirme ve ülkedeki eğitim öğretim alanındaki ihtiyaçları tesit etmek için çalıştıklarını ifade etti. 

Ülkede her tür okul bulunduğunu, ilahiyat kolejinde de yabancı dil ve Türkçe bölümü olduğunu anlatan Çavuşoğlu, okulun yüksek öğrenci sayısına da sahip olduğunu kaydetti. 

Okulların gelişip ülkeye hizmet etmesi için çalıştıklarını, öğretmenlerin de özveriyle  çalışarak kendilerine destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, ilahiyat kolejinde hem müfredatın uygulandığını hem de dini yöndeki meslek derslerinin verildiğini söyledi, başarılar diledi. 

SELÇUK: “ÜLKEDE EĞİTİM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ”

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerinde işbirliğinin geliştirilmesi ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi için işbirliği protokolü gereği gezdiklerini kaydetti. 

 Selçuk, ülkede eğitim kalitesinin yükseltilmesini amaçladıklarını ve bu gezilerden olumlu neticeler çıkaracaklarına inanç belirterek, öğretmenlerin gelişimine katkı koymaya yönelik nasıl bir işbirliği geliştirilebilir diye çalıştıklarını söyledi. 

"Öğrenci verimliliği nasıl artırılır" konusunda da çalışmalar yapıldığını ifade eden Selçuk, "Güzel sağlıklı fonksiyonel bir işbirliği devam ediyor. Hepimiz çocukların, bu toprakların geleceği için çaba harcıyoruz" diye konuştu. 

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