  • BIST 6.141,14
  • Altın 1597.96
  • Dolar 26.0716
  • Euro 28.4241
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABilimsel araştırma: Müzik, matematik becerisini geliştirmede etkili

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Kıbrıs’ta tek çözüm, eşit ve bağımsız iki devlet

» »
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı: Kıbrıs’ta tek çözüm, eşit ve bağımsız iki devlet

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege ve Akdeniz'de; Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır” açıklamasını yaptı.

Aktürk, “6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi ve aynı dönemde Yunanistan'da gerçekleşen tren kazası ile başlayan olumlu gündemin devam etmesi, zaman zaman ortaya çıkan gerginliği artırıcı eylem ve söylemlere dönülmemesi her iki ülkenin de yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aktürk, “Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık Yolu, Çalışma Bakanlığı önünde asgari ücret için eylem yaptı06 Temmuz 2023 Perşembe 18:51
  • Dışişleri’nden AKPM Başkanı Kox'un sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesine tepki06 Temmuz 2023 Perşembe 18:47
  • Ticaret Odası: Asgari ücret vergiden muaf olacak şekilde belirlenmeli06 Temmuz 2023 Perşembe 18:46
  • Başarısızlık aldı yürüdü... Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtlar Birliği: DAÜ bizi batırıyor!06 Temmuz 2023 Perşembe 15:40
  • Tahsin Ertuğruloğlu, TİSAV heyetini kabul etti06 Temmuz 2023 Perşembe 15:09
  • Hayvancılar Birliği Başkanı Naimoğulları taleplerini aktardı06 Temmuz 2023 Perşembe 15:05
  • Akaryakıta okkalı zam!06 Temmuz 2023 Perşembe 14:25
  • Zam furyası devam ediyor...06 Temmuz 2023 Perşembe 13:25
  • Çalışanların hakkına göz diken Aykut Hocanın bu kez de evrakları göndermedi referandum ertelendi!06 Temmuz 2023 Perşembe 11:08
  • Demirhan’da bir akaryakıt istasyonunda düşürülen cüzdanı çalan zanlı tutuklandı06 Temmuz 2023 Perşembe 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti