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Türkiye Milli Takımının Play-off'taki rakibi belli oldu

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Portekiz ile eşleşti.
Türkiye Milli Takımının Play-off'taki rakibi belli oldu

Ay-yıldızlı milli takımımızın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi belli oldu.

TRT SPOR'dan naklen yayınlanan kura çekiminde Türkiye, play-off turu yarı finalinde Portekiz ile eşleşti.

A Milli Futbol Takımız, Portekiz'i elemesi halinde 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu eşleşmeleri şu şekilde

A Yolu

İskoçya - Ukrayna

Galler - Avusturya

B Yolu

Rusya - Polonya

İsveç - Çek Cumhuriyeti

C Yolu

İtalya - Kuzey Makedonya

Portekiz - Türkiye

Dünya Kupası'na gidiş yolu

Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak.

Yarı finallerde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak.

Finale kalacak 6 takımdan 3'ü, Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. 

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