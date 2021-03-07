Türkiye-Mısır ilişkileri Rumları panikletti

"Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor" başlıklı yazıda, GKRY liderinin Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikalar eleştirildi.

2017’de gerçekleştirilen ve sonuca bağlanmayan Crans-Montana görüşmelerinden sonra Anastasiadis’in seçimlere odaklandığı ve enerji planlarına müdahil olmaması için Türkiye’ye karşı diğer komşu ülkelerle ittifak yaptığı belirtildi.

RUM TARAFI İTTİFAKIN NERESİNDE?

Rum liderin, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de enerji alanında Türkiye’yi “dışlayarak” yaptığı planın “korkunç biçimde yanlış” olduğu ve nihayetinde, Türkiye’nin, bölgede hem keşif çalışmalarını yürüttüğü hem de Anastasiadis’in çok güvendiği üçlü ittifakı anlamsız kıldığı vurgulandı.

Yunanistan, İsrail ve Mısır’ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede, GKRY’nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin, deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır ile anlaşma imzalayabileceğine ilişkin açıklamasına da atıf yapılan yazıda, böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun GKRY’ye nasıl yansıyacağı da sorgulandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı