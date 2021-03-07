  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Türkiye-Mısır ilişkileri Rumları panikletti

» »
"Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor" başlıklı yazıda, GKRY liderinin Doğu Akdeniz’de uyguladığı politikalar eleştirildi.
Türkiye-Mısır ilişkileri Rumları panikletti

2017’de gerçekleştirilen ve sonuca bağlanmayan Crans-Montana görüşmelerinden sonra Anastasiadis’in seçimlere odaklandığı ve enerji planlarına müdahil olmaması için Türkiye’ye karşı diğer komşu ülkelerle ittifak yaptığı belirtildi.

RUM TARAFI İTTİFAKIN NERESİNDE?

Rum liderin, GKRY’nin Doğu Akdeniz’de enerji alanında Türkiye’yi “dışlayarak” yaptığı planın “korkunç biçimde yanlış” olduğu ve nihayetinde, Türkiye’nin, bölgede hem keşif çalışmalarını yürüttüğü hem de Anastasiadis’in çok güvendiği üçlü ittifakı anlamsız kıldığı vurgulandı.

Yunanistan, İsrail ve Mısır’ın yaptıkları enerji planında Kıbrıs Rum kesimini dışladıkları belirtilen makalede, GKRY’nin Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğal gaz satmasının mümkün olmadığı ifade edildi.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye’nin, deniz yetki alanlarına ilişkin Mısır ile anlaşma imzalayabileceğine ilişkin açıklamasına da atıf yapılan yazıda, böyle bir anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bunun GKRY’ye nasıl yansıyacağı da sorgulandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta Nüfusun Yüzde 27,8’i Obez05 Mart 2021 Cuma 16:59
  • Anastasiadis Seyşeller’de Yaptığı Tatillerle İlgili Yazılı Açıklama Yaptı, Muhalefet Memnun Olmadı05 Mart 2021 Cuma 16:51
  • Eastmed Boru Hattının Güzergahının Değişmeyeceği Teyit Edildi05 Mart 2021 Cuma 15:13
  • Anastasiadis Merkel Aracılığıyla Türkiye’ye Mesaj Gönderdi05 Mart 2021 Cuma 14:02
  • Kıbrıs Rum Yönetimi Basın ve Enformasyon Bürosu aşılama hakkında açıklama yaptı03 Mart 2021 Çarşamba 22:56
  • Güney Kıbrıs Eastmed’ten Dışlanıyor…03 Mart 2021 Çarşamba 14:45
  • Güney Kıbrıs'ta Kronik Rahatsızlığı Olmayan Bir Kişi Daha Koronavirüsten Öldü03 Mart 2021 Çarşamba 14:42
  • Basın Çalışanlarının Eylemi Rum Basınında02 Mart 2021 Salı 14:05
  • Aşı Olan İsrailli Turistler Güney Kıbrıs’a Gidecek02 Mart 2021 Salı 13:50
  • Güney'de Korona Virüs Denetimleri Sıkılaştırıldı02 Mart 2021 Salı 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti